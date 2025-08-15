augusztus 15., péntek

Világbajnokság

49 perce

Ezúttal nem sikerült az elődöntőbe jutás

Címkék#vízilabda#Kardos Dominika#u20#dunaújvárosi#világbajnokság

Az U20-as magyar női vízilabda-válogatott a negyeddöntőben kikapott a spanyoloktól, és nem került be a legjobb négy közé.

Agárdy Csaba
Nagy csatát hozott a spanyol - magyar meccs, a szétlövés döntött

Fotó: waterpolo.hu

Szinte végig üldözéses versenyt játszottunk a brazíliai U20-as világbajnokság negyeddöntőjében a favorit spanyolok ellen, ám a zárónegyed utolsó hét percére sikerült lenullázni őket, és visszajönni 9-11-ről a legvégén döntetlenre. Az ötösöknél Golopencza Szonjáé volt az első védés, majd jött két jó büntető, ám a hajrá hősei, Lendvay Zoé és az egyenlítő gólt szerző dunaújvárosi Kardos Dominika belehibázott az ötösbe, a spanyolok pedig többet már nem tévesztettek, így ők jutottak a négy közé. Válogatottunknak két Dunaújvárosi FVE játékos volt a tagja, Kardos Dominika és Kardos Laura.

Negyeddöntő

Spanyolország – Magyarország 11-11 (2-1, 5-4, 3-3, 1-3), ötméteresekkel: 4-2

A magyar gólszerzők: Mácsai 4, Varró 2, Kardos D. 2, Lendvay 2, Pogonyi

 

