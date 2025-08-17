Hosszabbítás kettős hátrányban

Semleges pályán, Veszprémben mérte össze erejét a két csapat. Ennek oka elsősorban az volt, hogy Dunaújvárosban még nincs jég, a másik, hogy egyik alakulatnak se kelljen sokat utaznia, a két város között fél úton lévő Veszprémre esett a választás. A pénteki meccset hosszabbításban, kettős emberelőnyben nyerte meg a Léva.

Az Acélbikák programja a felkészülési időszakban. Az első meccsen már túljutottak

Fotó: Facebook/acelbikak

Az első mérkőzés után kettős érzés

DAB – HK Levice 3-4 (2-2, 0-1, 1-0, 0-1) – hosszabbítás után

DAB: Szűcs (Jefremov) – Murgic, Mikulovics, Jarulin 1, Aszkarov 1, Zorin – Vuoksiala, Balázsi, Djumic,

Subotic, Lawson – Kugyin, Szécsi, Csémi, Keresztes 1, Cseh – Bánki, Várady, Sári, Kuminka, Vadócz.

Vezetőedző: Hetler Ádám.

Hetler Ádám a DAB Facebook-oldalán így értékelt: - Kettős érzésem van, mert első mérkőzésnek kimondottan jó volt. Látszik, hogy támadni tudunk, és a védekező harmadban is erősek vagyunk. Ez mind szép és pozitív. Viszont van még bőven javítanivalónk, és nagyon hamar ki kell ölni a játékunkból bizonyos szituációkat. Az átmeneteink védekezésből támadásba körülményesek, nem egyszerűek. A könnyű helyett gyakran a nehezebb megoldást választjuk, és hiába támadunk, ha nem lövünk eleget kapura.

