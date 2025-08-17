augusztus 17., vasárnap

Jácint névnap

24°
+38
+21
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Az első meccs

1 órája

Hosszabbítás kettős hátrányban

Címkék#jégkorong#Dunaújváros#meccs#Acélbikák

Lejátszotta első felkészülési mérkőzését az Erste Liga szeptemberi rajtjára készülő Dunaújvárosi Acélbikák jégkorongcsapata. A szlovákiai első osztályú Lévától 4-3-ra kikapott.

Agárdy Csaba
Hosszabbítás kettős hátrányban

Hetler Ádám csapata lejátszotta az lső mérkőzését

Fotó: Acélbikak/Facebook

Semleges pályán, Veszprémben mérte össze erejét a két csapat. Ennek oka elsősorban  az volt, hogy Dunaújvárosban még nincs jég, a másik, hogy egyik alakulatnak se kelljen sokat utaznia, a két város között fél úton lévő Veszprémre esett a választás. A pénteki meccset hosszabbításban, kettős emberelőnyben  nyerte meg a Léva

első
Az Acélbikák programja a felkészülési időszakban. Az első meccsen már túljutottak
Fotó: Facebook/acelbikak

Az első mérkőzés után kettős érzés

DAB – HK Levice 3-4 (2-2, 0-1, 1-0, 0-1) – hosszabbítás után

DAB: Szűcs (Jefremov) – Murgic, Mikulovics, Jarulin 1, Aszkarov 1, Zorin – Vuoksiala, Balázsi, Djumic, 
Subotic, Lawson – Kugyin, Szécsi, Csémi, Keresztes 1, Cseh – Bánki, Várady, Sári, Kuminka, Vadócz. 
Vezetőedző: Hetler Ádám.

Hetler Ádám a DAB Facebook-oldalán így értékelt: - Kettős érzésem van, mert első mérkőzésnek kimondottan jó volt. Látszik, hogy támadni tudunk, és a védekező harmadban is erősek vagyunk. Ez mind szép és pozitív. Viszont van még bőven javítanivalónk, és nagyon hamar ki kell ölni a játékunkból bizonyos szituációkat. Az átmeneteink védekezésből támadásba körülményesek, nem egyszerűek. A könnyű helyett gyakran a nehezebb megoldást választjuk, és hiába támadunk, ha nem lövünk eleget kapura.
 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu