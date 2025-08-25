augusztus 25., hétfő

Elmarad az Acélbikák mérkőzése

Címkék#jégkorongcsapat#Dunaújvárosi Acélbika#Baján#HK Sisak#meccs

A tervek szerint augusztus 25-én Baján, majd szeptember 4-én a horvátországi Sziszakban mérte volna össze erejét a Dunaújvárosi Acélbikák és a HK Sisak jégkorongcsapata. A bajai meccs azonban elmarad.

Agárdy Csaba
Elmarad az Acélbikák mérkőzése

A DAB legutóbb Székesfehérváron a FEHA19 ellen játszott felkészülési mérkőzést, és 4-1-re kikapott

Fotó: feol

Hétfőn Baján találkozott volna egymással a Dunaújvárosi Acélbikák és a horvát KHL Sisak felkészülési mérkőzésen. A horvát csapat vezetése azonban újragondolta a felkészülési programjukat, és úgy döntöttek, az augusztus 25. mérkőzés még túl korai lenne a szárazedzések befejezése után. Végül a két klub megegyezett abban, hogy szeptember 5-én Sziszakban, majd szeptember 9-én Baján találkoznak. 

 

