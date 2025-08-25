Elmarad az Acélbikák mérkőzése

Hétfőn Baján találkozott volna egymással a Dunaújvárosi Acélbikák és a horvát KHL Sisak felkészülési mérkőzésen. A horvát csapat vezetése azonban újragondolta a felkészülési programjukat, és úgy döntöttek, az augusztus 25. mérkőzés még túl korai lenne a szárazedzések befejezése után. Végül a két klub megegyezett abban, hogy szeptember 5-én Sziszakban, majd szeptember 9-én Baján találkoznak.