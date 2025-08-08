augusztus 8., péntek

László névnap

28°
+34
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Irány a kalandpark!

2 órája

Egy látványos sportág dunaújvárosi bemutatkozása

Címkék#sportág#kalandparkban#kupasorozat#dunaújvárosi

A Pannon Pump Track Kupa-sorozat szombaton délelőtt 10 órai kezdettel a dunaújvárosi kalandparkban (volt vidámpark) folytatódik.

Agárdy Csaba
Egy látványos sportág dunaújvárosi bemutatkozása

A pumpa tarck egy rendkívül látványos sportág

Fotó: pumpatrack.com

A kupasorozatnak ez már az ötödik állomása lesz. A pumpa trackot a Magyar Kerékpár Szövetség az MTB-szakágában tartja nyilván. A szakemberek a dunaújvárosi pályára mint az ország egyik legjobbjára tekintenek. A Pannon Pump Track Kupához a város az idén csatlakozott, a szombati viadal 18 óráig tart.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu