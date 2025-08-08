Irány a kalandpark!
Egy látványos sportág dunaújvárosi bemutatkozása
A Pannon Pump Track Kupa-sorozat szombaton délelőtt 10 órai kezdettel a dunaújvárosi kalandparkban (volt vidámpark) folytatódik.
A pumpa tarck egy rendkívül látványos sportág
Fotó: pumpatrack.com
A kupasorozatnak ez már az ötödik állomása lesz. A pumpa trackot a Magyar Kerékpár Szövetség az MTB-szakágában tartja nyilván. A szakemberek a dunaújvárosi pályára mint az ország egyik legjobbjára tekintenek. A Pannon Pump Track Kupához a város az idén csatlakozott, a szombati viadal 18 óráig tart.
