Egy látványos sportág dunaújvárosi bemutatkozása

A kupasorozatnak ez már az ötödik állomása lesz. A pumpa trackot a Magyar Kerékpár Szövetség az MTB-szakágában tartja nyilván. A szakemberek a dunaújvárosi pályára mint az ország egyik legjobbjára tekintenek. A Pannon Pump Track Kupához a város az idén csatlakozott, a szombati viadal 18 óráig tart.