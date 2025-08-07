augusztus 7., csütörtök

Harmadosztályú labdarúgás

1 órája

Másodszor is győzelem, ezúttal Pakson

Címkék#Dunaújváros FC#labdarúgás NB III.#Paksi FC II#győzelem

Az NB III Dél-Nyugati csoportban szereplő Dunaújváros FC labdarúgócsapata szerdán délután idegenben lépett pályára. A dunaújvárosiak ismét győztek.

Agárdy Csaba
Másodszor is győzelem, ezúttal Pakson

Székely Benedek (középen, 23) a DFC mindkét eddigi bajnoki mérkőzésén játszott

Fotó: Horváth László

Az őszi szezon második fordulójában a Paksi FC második számú együttesénél vizitáltak a dunaújvárosiak. 

dunaújvárosiak
Molnár Tibor biztos pontja volt a dunaújvárosiak védelmének
Fotó: Horváth László

Paksi FC II –Dunaújváros FC 1-4 (0-2)

Paksi FC Stadion, 200 néző. Vezette: Virág András (Kondákor, Berkes).

Paksi FC II: Gyetván – Köllő, Lenzsér (Marcsa D. a 46. p.), Májik, Éger Zs., Perczel (Babos B. a 60. p.), Galambos, Tóth K., Wiesner (Marosi a 46. p.), Holka (Koller a 60. p.), 
Lapu (Verbulecz a 68. p.). Vezetőedző: Kindl István.

Dunaújváros FC: Bolla – Molnár T., Tapiska, Lakatos Cs., Pintér M., Adács, Bata, Balogh B. (Dorogi R. a 85. p.), Székely B. (Fehér Sz. a 78. p.), Tóth Á. (Hegedűs K. az 50. p.), 
Szepessy R. (Vogyicska a 46. p.) Vezetőedző: Gróf András.  

A dunaújvárosiak magabiztos sikere

Bátran kezdett a Dunaújváros FC, és már a hatodik percben megszerezte a vezetést. Tóth Ákos remek átadását követően Balogh Bence Benitó lőtt okos gólt (0-1). A folytatásban mezőnyfölénybe kerültek a hazaiak, ám igazi veszélyt csak a pontrúgások, és a nagy bedobások jelentettek Bolla kapujára. A játékrész hajrája viszont a vendégeké volt. Egy kitűnő kontratámadás végén Székely Benedek tálalt Tóth Ákos elé, aki megduplázta a dunaújvárosiak előnyét (0-2). A lefújás előtt Szepessy Róbert kapott rúgást a bokájára a tizenhatoson belül, de a játékvezető nem látott szabálytalanságot, pedig a vendégek csapatkapitányát le is kellett cserélni. A fordulást követően is a piros-fehérek irányítottak, és az 51. percben újabb gólt szereztek. Egy bedobást követően Bata Kristóf fordult le védőjéről 
a tizenhatoson belül, a lövése Éger Zsomboron megpattanva hullott a kapuba (0-3). Tíz perccel később egy kapu előtti figyelmetlenséget kihasználva Koller Bence lőtt közelről az újvárosi kapuba (1-3). Egy perccel később azonban ismét háromgólos lett a különbség a két csapat között. Vogyicska Bálint az ötösről először még a kapust találta el, de a visszapattanót már a hálóba passzolta (1-4). A hajrában a teljesen kinyíló hazai védelem mellett Fehér Szilárd kétszer is egyedül vezethette a kapusra a labdát, de nem sikerült értékesíteni a hatalmas lehetőségeket.

Gróf András: - Ilyen arányban is megérdemelten nyertünk, a négy találatunkon kívül is voltak még nagy helyzeteink. Azonban azt is el kell ismerni, 
hogy a paksiak előtt is adódtak gólszerzési lehetőségek.

A második forduló további eredményei: FC Nagykanizsa - BFC Siófok 2-0, Iváncsa KSE - Kaposvári Rákóczi FC 0-2, PTE-PEAC - Majosi SE 2.2, Dombóvári FC - Szekszárdi UFC 5-5, Érdi VSE - Pécsi MFC 0-0, Pénzügyőr SE - Ferencvárosi TC II 2-3, MTK Budapest II - Greenplan Balatonlelle 7-0.

