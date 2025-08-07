Erre emberemlékezet óta nem volt példa

Két napig tartanak a versenyek a szolnoki pályán, és amire emberemlékezet óta nem volt példa, dunaújvárosi sportolók nélkül. Hogy ennek mi az oka, arra Molnár Gergely, a Dunaújvárosi Központi Sport Egyesület edzője adott választ.

A szolnoki kajak-kenu pályán ezúttal nem láthatunk dunaújvárosi sportolót versenyezni

Fotó: szolsport.hu

Dunaújvárosi sportolók nélküli bajnokság

– Az a helyzet állt elő, hogy nincs kivel indulnunk. Kenusaink közül Hajdu Jonatán a válogatottal készül a világbajnokságra, Slihoczky Ádám pedig a Világjátékokon (nem olimpiai sportágak találkozója) Kínában szerepel, a magyar sárkányhajó csapat tagja. A többiek pedig még nem értek meg arra, hogy egy ilyen színvonalú versenyen elinduljanak.

Szomorú, de ezúttal a dunaújvárosi híveknek nem lesz kiért szurkolni az országos bajnokságon, ahol a DKSE sportolói mindig remekül szoktak szerepelni.