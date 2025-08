Pakson folytathatja jó sorozatát a DFC

A Dél-Nyugati csoport második fordulójában a Dunaújváros FC labdarúgócsapata a Paksi FC második számú gárdájához utazik. Az összecsapás 17.30 órakor kezdődik a Tolna vármegyei településen. A paksi fiatalok idegenben kezdték az őszi szezont.

A Dunaújváros FC hazai pályán kezdte az NB III-as bajnokságot

Fotó: Horváth László

A Dunaújváros FC egy kupagyőzelmen is túljutott

A Pécsi MFC vendégeként szenvedtek háromgólos vereséget az idénynyitón. A hétvégi kupa fordulóban pedig, mint „kettes” csapat nem voltak érdekeltek. A dunaújvárosiak a Pénzügyőr SE elleni hazai győzelemmel rajtoltak a 2025/2026, évi NB III-s pontvadászaton, majd a Bonyhád VLC gárdáját is legyőzték a kupameccsen. Természetesen az „atomvárosban” is szeretnék megszerezni a három pontot a piros-fehérek, hiszen az elmúlt években nem sok babér termett számukra a paksi kirándulások alkalmával. A keretben Kis Balázs és Vörös Tamás továbbra is sérült, míg Gránicz Patrik szereplése betegség miatt kérdéses. Csatlakozott viszont az újvárosi együtteshez az elsősorban védekező középpályásként bevethető Vogyicska Bálint, aki szombaton Bonyhádon csereként már pályára is lépett. Az NB I-es múlttal rendelkező huszonhét éves labdarúgó legutóbb a Karcagi SE együttesében szerepelt, de játszott az MTK Budapest, a Vasas, a Gyirmót FC, az FC Ajka és a Kozármisleny gárdáiban is.

A forduló további párosítása: FC Nagykanizsa - BFC Siófok, Iváncsa KSE - Kaposvári Rákóczi FC, PTE-PEAC - Majosi SE, Dombóvári FC - Szekszárdi UFC, Érdi VSE - Pécsi MFC,

Pénzügyőr SE - Ferencvárosi TC II, MTK Budapest II - Greenplan Balatonlelle.