Nem csak nyerni fontos, hanem építkezni is kell – galériával

Címkék#Dunaújváros FC#PTE-PEAC#NB III#labdarúgás#győzelem

Az NB III dél-nyugati csoport ötödik fordulójában a Dunaújváros FC labdarúgócsapata szerdán a PTE-PEAC együttesét fogadta. Az újvárosiak Tóth Ákos duplájával itthon tartották a három bajnoki pontot.

Gallai Péter

Az NB III-as bajnokság előző két fordulójában egyaránt döntetlent játszó Dunaújváros FC remekül kezdte a mérkőzést a hazai csapat. A negyedik percben egy bal oldali beadást Tóth Ákos az ötösről fejelt a kapuba. A folytatásban is jelentős fölényben játszottak a házigazdák, aminek a tizenhatodik percben meg is lett az eredménye, Tóth közelről pöccintett a hálóba. A szünetig hátralévő időben is a vendégek térfelén zajlottak az események, de a gólhelyzetek ellenére újabb találat nem született. A fordulást követően a pécsiek sokkal bátrabban futballoztak. A 62. percben a dunaújvároiaktól Joót második sárga lapját követően kiállították. Az emberelőnyt hat perccel később gólra váltották a pécsi egyetemisták. Lengyel megpattanó lövése került a hazai kapuba. A hajrában a dunaújvárosiak nagy küzdelemben megtartották az előnyüket.

Dunaújváros FC
A Dunaújváros FC két döntetlen után nyert ismét szerdán
Fotó: Horváth László

Dunaújváros FC – PTE-PEAC 2-1 (2-0)
DFC: Bolla – Molnár T., Joó D., Lakatos Cs., Pintér M., Adács, Vogyicska, Balogh B. (Molnár B. a 66. p.), Bata (Dorogi R. a 90. p.), Tóth Á. (Dobos Á. a 46. p.), Székely B. (Szepessy R. a 82. p.). Vezetőedző: Gróf András.

Gróf András: – Az első játékrészben kiválóan játszottunk. A szünet után azonban nem tudtuk ezt a teljesítmény folytatni. 

Tudom, hogy egyesek számára érthetetlen, de egy klubnak nem csak az adott meccset fontos megnyerni, hanem folyamatosan építkezni is kell.

Képgaléria a Dunaújváros FC meccséről

Dunaújváros FC - PTE-PEAC NB III-as labdarúgó mérkőzés

Fotók: Horváth László

A forduló további eredményei: FTC II – Dombóvár 4-0, Szekszárd - Nagykanizsa 2-1, Majos - Balatonlelle 6-0, Kaposvár - Siófok 2-0, Pénzügyőr - Érdi VSE 0-2, MTK II - Paksi II 3-0, PMFC - Iváncsa 3-2

 

