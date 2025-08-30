augusztus 30., szombat

Labdarúgás

1 órája

Erősítés a nagy vármegyei rangadó előtt

Az NB III dél-nyugati csoport hatodik fordulójában a Dunaújváros FC labdarúgócsapata vasárnap az Iváncsa KSE ellen lép pályára idegenben vármegyei rangadón 17.30 órától.

Gallai Péter

A házigazdák hosszú évekig a labdarúgó harmadosztály egyik élcsapatának számítottak, ám az idei szezont rosszul kezdték, hiszen az első öt fordulóban háromszor is kikaptak. Jelenleg négy ponttal a bajnoki tabella tizedik helyén állnak az iváncsaiak. Ez azonban nem szabad, hogy megtévessze az újvárosiakat, hiszen ennél azért sokkal erősebbek a hazaiak. A hétközi fordulóban a Dunaújváros FC három pontot szerzett hazai pályán a PTE-PEAC ellen. Ezen a találkozón kiállították Joót, aki így nem léphet pályára ezen a hétvégén. Visszatérhet azonban Tapiska, aki letöltötte a kéthetes eltiltását, viszont Kis és Vörös továbbra is sérült. Előbbire újabb műtét vár, míg utóbbi már elkezdte az edzéseket. 

Dunaújváros FC
Az előző fordulóban a Dunaújváros FC nyerni tudott
Fotó: DH-archív

Újabb erősítés a Dunaújváros FC-nél

A héten viszont tovább erősödött a keret, hiszen visszatért az dunaújvárosi együtteshez a huszonöt éves Dobos Áron, aki az elmúlt időszakban a másodosztályú HR-Rent Kozármisleny csapatában futballozott. 

A forduló további párosítása: Kaposvári Rákóczi FC - MTK Budapest II, Greenplan Balatonlelle - Szekszárdi UFC, FC Nagykanizsa - Pécsi MFC, PTE-PEAC - Ferencvárosi TC II, Dombóvári FC - Pénzügyőr SE, Érdi VSE - Paksi FC II, BFC Siófok - Majosi SE.

 

