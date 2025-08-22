augusztus 22., péntek

Világbajnokság

1 órája

Hajdu Jonatán ötödik kétszáz méteren

Hajdu Jonatán remekelt csütörtökön a milánói kajak-kenu világbajnokságon a C-1 200 méter középfutamában. Magabiztosan jutott be a péntek délutáni döntőbe, ahol ötödik lett.

Agárdy Csaba
Hajdu Jonatán jó formában versenyzik Milánóban

Fotó: Facebook.com

A DKSE kenusa szoros csatát vívott a futamgyőzelemért a középfutamában, és bár az orosz Szvinarev 38 századdal jobbnak bizonyult világbajnoki döntőbe jutott. 

döntő
Hajdu Jonatán kihajtotta magát a döntőben, végül ötödik lett
Fotó: Facebook.com

A döntő szoros befutót hozott

- Kiakartam magam hajtani, ez össze is jött. Szerintem holnapra még lehet egy kicsit finomítani, hogy még jobb legyen. Annyiból jobb volt a pálya, 
hogy pihentebb voltam, de még várom azt, hogy tényleg rendet tegyenek a vízen és ne zavarjon semmilyen külső körülmény – nyilatkozta a futam után a 29 éves Hajdu Jonatán.

A délutáni döntőben  azután szoros befutót követően az ötödik helyen végzett. Jól kapta el a rajtot a hármas pályán, azonban a mezőny is gyorsan felvette a tempót. Az üzbég, spanyol, orosz vezető hármas kiemelkedett száz méter után (ez maradt a végeredmény), Jonatán mindent kiadott magából, ami ezúttal az ötödik helyre volt elég.

Hajdu szombaton 15.36 órakor a C-4 500 méteres döntőben száll hajóba.

 

 

