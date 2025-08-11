Döntetlen hazai pályán

Döntetlent hozott a rangadó.

Dunaújváros FC – Érdi VSE 2-2 (2-0) Dunaújváros Stadion, 500 néző. Vezette: Nagy Attila László (Csákó, Szabó L.). Dunaújváros FC: Bolla – Molnár T. (Hegedűs K. a 71. p.), Tapiska, Lakatos Cs., Pintér M., Adács, Vogyicska (Dorogi R. a 80. p.), Balogh B. (Joó D. a 80. p.), Székely B. (Fehér Sz. a 80. p.), Tóth Á. (Gránicz az 58. p.), Bata. Vezetőedző: Gróf András. Érdi VSE: Nideczki – Kárász, Gál Sz., Morvai (Suszter a 46. p.), Májer, Göblyös, Haronisz (Balázs B. a 46. p.), Pintér N. (Németh G. a 86. p.), Juhász B. Czifrik (Farkas B. a 46. p.), Rostás (Kesselbauer a 46. p.). Vezetőedző: Domján Attila.

Döntetlen a hőségben

A rekkenő hőség ellenére jól kezdte a találkozót a hazai gárda. A tizennyolcadik percben Balogh Bence Benitó cselezte be magát a tizenhatoson belülre. Lövését a vendégek kapusa a hosszú oldalon érkező Székely Benedek elé ütötte, aki biztosan bombázott a kapuba (1-0). Az első félóra végén megduplázta előnyét a házigazda. Pintér Máté a kint álló kapus fölött emelt húsz méterről a kapuba (2-0). A félidőben négyet cserélt a vendégcsapat, aminek eredményeként mezőnyfölényt alakítottak ki. Az újvárosi védelem azonban egészen a hatvanharmadik percig jól állt a lábán. Ekkor Tapiska cipője beleakadt egy vendég támadó cipőfűzőjébe, és amig kibogozta gólt szereztek az érdiek. Az elcsúszott védekezést Májer Gergő használta ki, aki a tizenhatoson belülről a bal felső sarokba lőtt (2-1). A hetvennyolcadik percben Tapiska Gézát egy felesleges, ütemtelen belépőt követően kiállította a játékvezető. Ezt követően elsősorban a védekezésre koncentráltak a piros-fehérek, és majdnem sikerült is kihúzni kapott gól nélkül, ám a játékvezető másként gondolta. A kilencvenötödik percben Pintér Mátéval szemben szabálytalankodtak a tizenhatoson belül, de a játékvezető érthetetlenül nem fújt, majd egy másodperc múlva büntetőt ítélt a vendégek javára. Az ajándék tizenegyest Suszter László értékesítette (2-2). A vége döntetlen.

Gróf András: - Két ellentétes félidőt láthattak a nézők. Azt azonban sajnálom, hogy a végeredményről nem a csapatok döntöttek. Számomra érthetetlen a játékvezető hozzáállása, aki a vendégkispad „anyázását” egy érthetetlen büntetővel „hálálta meg”.