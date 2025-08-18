augusztus 18., hétfő

Ilona névnap

25°
+34
+20
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Harmadosztályú labdarúgás

2 órája

Újabb döntetlen, ezúttal Dombóváron

Címkék#Dunaújváros FC#NB III#döntetlen#labdarúgás

Az NB III Dél-Nyugati csoport negyedik fordulójában a Dunaújváros FC labdarúgócsapata vasárnap a Dombóvári FC vendégeként lépett pályára. A két újonc csatája döntetlennel zárult.

Agárdy Csaba
Újabb döntetlen, ezúttal Dombóváron

Gróf András (középen), a DFC vezetőedzője csapata védekezésével nem volt elégedett

Fotó: Horváth László

A dunaújvárosiak kétgólos előnyt engedtek ki a kezükből, döntetlen lett a mérkőzés vége.

döntetlen
A DFC az Érd ellen hazai pályán, most a Dombóvár vendégeként játszott döntetlent
Fotó: Horváth László

A második döntetlen

Dombóvár FC - Dunaújváros FC 2-2 (0-1)

Ujvári Kálmán Sporttelep, 300 néző. Vezette: Dominkó Joel (Jakab, Szabados).

Dombóvár FC: Nagy Sz. – Pintér M., Varga B., Pataki, Reizinger D. (Kilin a 46. p.), Félegyházi (Gulyás a 74. p.), Mayer (Nagy Á. a 93. p.), Szatmári (Kolesznyikó a a74. p.), Kis-Fónai, Lódri (Párkányi a 86. p.), Sárosi D. Vezetőedző: Horváth Zoltán.

Dunaújváros FC: Bolla – Molnár T., Joó D., Lakatos Cs., Pintér M., Adács, Vogyicska, Balogh B., Székely B. (Dorogi R. a 79. p.), Bata, Fehér Sz. (Tóth Á. a 65. p.). Vezetőedző: Gróf András.

A dunaújvárosiak keretéből sérülés, betegség, illetve eltiltás miatt Szepessy Róbert, Kis Balázs, Vörös Tamás, Gránicz Patrik és Tapiska Géza hiányzott. Kiegyenlített mezőnyjátékkal indult a találkozó, majd veszélyes dunaújvárosi kontrák következtek. A huszonötödik percben a dunaújvárosi Pintér Máté húzott el a bal oldalon, beadását Balogh Bence Benitó lőtte a hálóba (0-1). Nem sokkal később egy remek támadás végén Székely Benedek növelhette volna a vendégek előnyét, de nagy helyzetben nem találta el a kaput. A fordulást követően hamar jött a második dunaújvárosi találat. Az ötvennegyedik percben Molnár Tibor előre ívelését Székely Benedek csúsztatta Balogh Bence Benitó elé, aki okosan emelt a kifutó kapus fölött a hálóba (0-2). A kétgólos előny azonban „megzavarta” a vendégeket. Négy perccel később a dombóvári Pintér Máté fordult le Joó Ádámról a tizenhatoson belül, és a kilőtte a hosszú alsó sarkot (1-2). A hatvannyolcadik percben megszületett az egyenlítő találat is. A felső lécről lepattanó labdát Mayer Máté fejelte az üres kapuba (2-2). A hajrában Székely Benedek szerezhetett volna gólt, majd Balogh Bence Benitó gólba tartó lövése pattant ki a kapu előtt keresztbe futó Tóth Ákosról. Az utolsó percben Bolla János dobta érthetetlenül a hazaiak csatára elé a labdát, de bravúrral korrigálta a hibáját a DFC kapusa.

Gróf András: - Bosszantó, hogy a második mérkőzést nem tudjuk megnyerni kétgólos előnyről. Sajnos sérülések és betegségek hátráltatják a folyamatos munkát, de ez sem magyarázat a védekezésben elkövetett hibákra.

A forduló további eredményei: Paksi FC II - Pénzügyőr SE 1-0, Greenplan Balatonlelle - Kaposvári Rákóczi FC 0-1, FC Nagykanizsa - Majosi SE 3-0, Iváncsa KSE - Szekszárdi UFC 4-0, PTE-PEAC - Pécsi MFC 0-0, Érdi VSE - Ferencvárosi TC II 0-1, BFC Siófok - MTK Budapest II 1-4

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu