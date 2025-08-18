Újabb döntetlen, ezúttal Dombóváron

A dunaújvárosiak kétgólos előnyt engedtek ki a kezükből, döntetlen lett a mérkőzés vége.

A DFC az Érd ellen hazai pályán, most a Dombóvár vendégeként játszott döntetlent

Fotó: Horváth László

A második döntetlen

Dombóvár FC - Dunaújváros FC 2-2 (0-1)

Ujvári Kálmán Sporttelep, 300 néző. Vezette: Dominkó Joel (Jakab, Szabados).

Dombóvár FC: Nagy Sz. – Pintér M., Varga B., Pataki, Reizinger D. (Kilin a 46. p.), Félegyházi (Gulyás a 74. p.), Mayer (Nagy Á. a 93. p.), Szatmári (Kolesznyikó a a74. p.), Kis-Fónai, Lódri (Párkányi a 86. p.), Sárosi D. Vezetőedző: Horváth Zoltán.

Dunaújváros FC: Bolla – Molnár T., Joó D., Lakatos Cs., Pintér M., Adács, Vogyicska, Balogh B., Székely B. (Dorogi R. a 79. p.), Bata, Fehér Sz. (Tóth Á. a 65. p.). Vezetőedző: Gróf András.

A dunaújvárosiak keretéből sérülés, betegség, illetve eltiltás miatt Szepessy Róbert, Kis Balázs, Vörös Tamás, Gránicz Patrik és Tapiska Géza hiányzott. Kiegyenlített mezőnyjátékkal indult a találkozó, majd veszélyes dunaújvárosi kontrák következtek. A huszonötödik percben a dunaújvárosi Pintér Máté húzott el a bal oldalon, beadását Balogh Bence Benitó lőtte a hálóba (0-1). Nem sokkal később egy remek támadás végén Székely Benedek növelhette volna a vendégek előnyét, de nagy helyzetben nem találta el a kaput. A fordulást követően hamar jött a második dunaújvárosi találat. Az ötvennegyedik percben Molnár Tibor előre ívelését Székely Benedek csúsztatta Balogh Bence Benitó elé, aki okosan emelt a kifutó kapus fölött a hálóba (0-2). A kétgólos előny azonban „megzavarta” a vendégeket. Négy perccel később a dombóvári Pintér Máté fordult le Joó Ádámról a tizenhatoson belül, és a kilőtte a hosszú alsó sarkot (1-2). A hatvannyolcadik percben megszületett az egyenlítő találat is. A felső lécről lepattanó labdát Mayer Máté fejelte az üres kapuba (2-2). A hajrában Székely Benedek szerezhetett volna gólt, majd Balogh Bence Benitó gólba tartó lövése pattant ki a kapu előtt keresztbe futó Tóth Ákosról. Az utolsó percben Bolla János dobta érthetetlenül a hazaiak csatára elé a labdát, de bravúrral korrigálta a hibáját a DFC kapusa.

Gróf András: - Bosszantó, hogy a második mérkőzést nem tudjuk megnyerni kétgólos előnyről. Sajnos sérülések és betegségek hátráltatják a folyamatos munkát, de ez sem magyarázat a védekezésben elkövetett hibákra.