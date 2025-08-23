Van ok az örömre, Dunaújváros végzett az élen

A felkészülés jegyében rendezte meg a DKKA a Kohász Kupát pénteken és szombaton. Az első napon Zubai Gábor együttese a Kozármislenyt győzte le fölényesen, a nap másik meccsén pedig a Kisvárda is felülmúlta utóbbi gárdát. Így a két győztes fél szombaton délelőtt a torna zárómeccsén az első helyért csapott össze egymással. A dunaújvárosi keretben egy változás történt az első naphoz képest, Szalai Petra helyett Agócs Alexandra került be a keretbe. A két csapat egyébként nem olyan régen már megmérkőzött egymással, a két héttel ezelőtti kisvárdai tornán 29-26-ra kapott ki mostani riválisától az együttes.

Zubai Gábor jó irányt igyekszik mutatni

Fotó: DKKA/VizoPhoto

A meccsen Paróczy szerzett vezetést a Kohásznak, aztán a Kisvárda fordított. A találkozón ezt követően rendre egy-két góllal a rivális vezetett, az újvárosiak pedig rendre egyenlítettek, azonban a vezetést sokáig nem sikerült megszerezni. A 25. percben 13-15 volt az állás, a hajrában aztán a hazaiak voltak pontosabban, és zsinórban szerzett három góllal előnnyel mehettek a szünetre.

A DKKA a második félidőben szerzett előnnyel élni tudott

A második játékrész első perceiben viszont a Kisvárda volt koncentráltabb, ők nyitottak három találattal, 16-18. Utána szoros küzdelemben tartotta minimális fórját az ellenfél, aztán a 42. percben, 21-22 után remek pillanatok következtek. Kiváló védekezés és eredményes támadójáték jellemezte a Dunaújvárosi Kohásu kézilabdáját, Luchies és a fiatal Fehér duplája mellett Román is betalált, máris 26-22-re lépett el a csapat. Az ekkor megszerzett előnnyel pedig már végig tudott élni a Kohász, így megnyerte a meccset és a kupát is.

Fotó: DKKA/VizoPhoto

DKKA - Kisvárda 31-29 (16-15)

DKKA: Wéninger, Bartulovic 1 (kapusok), Terzic 1, Andróczki 4, Török 2, Kellermann 2, Paróczy 4, Luchies 3, Popovic, Lakatos, Román 4, Kelly Rosa 3, Agócs 4, Fehér 3, Gajdos, Kerekes, Dobos.