augusztus 23., szombat

Bence névnap

21°
+23
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kohász Kupa

1 órája

Van ok az örömre, Dunaújváros végzett az élen

Címkék#Kisvárda#Dunaújvárosi Kohász#felkészülés#DKKA#kézilabda#győzelem

Szombaton zárult a Kohász Kupa kézilabdatorna, a dunaújvárosi csapat a Kisvárdával játszott. A vége DKKA siker lett, ami egyben első helyet ért.

Gallai Péter
Van ok az örömre, Dunaújváros végzett az élen

A fiatal Fehér Luca három góllal zárt a döntő mérkőzésen

Fotó: DKKA/VizoPhoto

A felkészülés jegyében rendezte meg a DKKA a Kohász Kupát pénteken és szombaton. Az első napon Zubai Gábor együttese a Kozármislenyt győzte le fölényesen, a nap másik meccsén pedig a Kisvárda is felülmúlta utóbbi gárdát. Így a két győztes fél szombaton délelőtt a torna zárómeccsén az első helyért csapott össze egymással. A dunaújvárosi keretben egy változás történt az első naphoz képest, Szalai Petra helyett Agócs Alexandra került be a keretbe. A két csapat egyébként nem olyan régen már megmérkőzött egymással, a két héttel ezelőtti kisvárdai tornán 29-26-ra kapott ki mostani riválisától az együttes.

DKKA
Zubai Gábor jó irányt igyekszik mutatni
Fotó: DKKA/VizoPhoto

A meccsen Paróczy szerzett vezetést a Kohásznak, aztán a Kisvárda fordított. A találkozón ezt követően rendre egy-két góllal a rivális vezetett, az újvárosiak pedig rendre egyenlítettek, azonban a vezetést sokáig nem sikerült megszerezni. A 25. percben 13-15 volt az állás, a hajrában aztán a hazaiak voltak pontosabban, és zsinórban szerzett három góllal előnnyel mehettek a szünetre.

A DKKA a második félidőben szerzett előnnyel élni tudott

A második játékrész első perceiben viszont a Kisvárda volt koncentráltabb, ők nyitottak három találattal, 16-18. Utána szoros küzdelemben tartotta minimális fórját az ellenfél, aztán a 42. percben, 21-22 után remek pillanatok következtek. Kiváló védekezés és eredményes támadójáték jellemezte a Dunaújvárosi Kohásu kézilabdáját, Luchies és a fiatal Fehér duplája mellett Román is betalált, máris 26-22-re lépett el a csapat. Az ekkor megszerzett előnnyel pedig már végig tudott élni a Kohász, így megnyerte a meccset és a kupát is.

Fotó: DKKA/VizoPhoto

DKKA - Kisvárda 31-29 (16-15)
DKKA: Wéninger, Bartulovic 1 (kapusok), Terzic 1, Andróczki 4, Török 2, Kellermann 2, Paróczy 4, Luchies 3, Popovic, Lakatos, Román 4, Kelly Rosa 3, Agócs 4, Fehér 3, Gajdos, Kerekes, Dobos.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu