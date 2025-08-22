Negyvengólos kuparajt

A mérkőzést jól kezdte a DKKA, hiszen hamar 4-1-es vezetésre tett szert. A vendégek ekkor még megrázták magukat, és a 16. percben 6-5-re alakították az eredményt. Innentől kezdve viszont már az történt a pályán, amit a dunaújvárosiak akartak. Egyszerűen játsszva, gyors gólokat szereztek, ami mellé jó kapusteljesítmény is párosult. Andróczki Flóra a 17. percben már hatra növelte csapata előnyét (11-5). A vendégek próbáltak tapadni a Kohászra, de csak faragni tudtak a hátrányukból.

Fehér Luca négy gólt szerzett a Kohász Kupa nyitányán Fotó: dkka.hu/VizoPhoto

Ötletes DKKA-játék

A DKKA támadásai egyre ötletesebbek lettek, sőt, átlövésekből (Kellermann Dóra, Kelly Rosa) is eredményesek voltak. Nem sokon múlt, hogy már az első játékrész után tíz gól legyen a különbség a két együttes között, de így is magabiztos dunaújvárosi előnynél mentek pihenőre a csapatok (21-13).

A második félidőben is gólgazdag kézilabdát láthattak a nézők. Wéninger Alexa a kapuban továbbra is magabiztos volt, hosszú, pontos indításokkal hozta többször is a társait játékba, akik a helyzeteket jó százalékban lőtték be. A 37. percre nem véletlenül alakult ki a 32-21-es eredmény, ami azt jelentette, hogy már tizenegy volt a két gárda között a különbség. A DKKA látványos gólokat szerzett, a Kozármisleny nagy szívvel küzdött, próbálta az eredményt kozmetikázni, és legalább tíz gólnál kevesebbre faragni a hátrányát. A 25. percben kapust cserélt a DKKA, Bartulovics Gabriella állt be, aki rögtön hetest hárított. A kegyelemdöfést Elena Popovic adta meg, ugyanis ő szerezte csapata negyvenedik gólját, a vége 40-28 lett.

A torna a DKKA számára szombaton 11 órakor folytatódik, akkor a Kisvárda lesz az ellenfele a háromcsapatos tornán.