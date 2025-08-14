augusztus 14., csütörtök

Kézilabda

10 órája

A fölényes siker után nem volt vége a meccsnek, harmadik félidőt is játszottak

Címkék#Kohász#ENUSE#Zubai Gábor#Dunaújvárosi Kohász#felkészülés#edzőmeccs#DKKA#kézilabda#győzelem

Negyedik felkészülési mérkőzésén ismét hazai pályán játszott szerdán este a Kohász női kézilabdacsapata. A DKKA miután fölényesen nyert hatvan perc alatt, tovább folytatta a játékot.

Gallai Péter
A fölényes siker után nem volt vége a meccsnek, harmadik félidőt is játszottak

Az egyik új igazolás, Andróczki Flóra volt a legeredményesebb hét góljával

Fotó: DKKA/VizoPhoto

A Budaörs ellen itthon kezdte edzőmeccsei sorát a DKKA, a 32-32-es döntetlen után aztán a Kisvárda Kupán egy vereség és egy győzelem (Kisvárda, MTK) volt a mérleg. Szerdán aztán ismét Dunaújvárosban láthatta kézilabdázni a lányokat a közönség, amikor az NB I/B-s, újszilvási ENUSE gárdáját fogadta Zubai Gábor együttese. A forró fogadtatástól egyébként mindenki eltekintett volna, legalábbis ami a kánikulai időjárást és ezáltal a benti hőmérsékletet illette. A DKKA oldalán az idei szezont tekintve "első bálozókat" köszönthetett a keretben a közönség, Agócs Alexandra és Lakatos Petra személyében. Azonban Borgyos Pannára még várni kell.

DKKA
Paróczy Sáráék a második félidőben robbantottak
Fotó: DKKA/VizoPhoto

A találkozó elején a Kohász maradt bent az öltözőben, hét percig gólképtelenek voltak a hazaiak, míg a lelkes ellenfél négyszer is betalált. Az első találatot Luchies szerezte, aki ezzel fel is ébresztette a társaságot, mert zsinórban még négy újvárosi találat született, 5-4. Utána a félidő hajrájáig szoros volt az állás, 7-8 után a DKKA 14-8-ra lépett el, aztán a lefújásig négyre csökkente hátrányát az ENUSE. A második játékrész elején megint a vendégek kezdtek jobban  - feljöttek két találtara, 19-17. Aztán ennél közelebb már nem voltak, miután a Dunaújvárosi Kohász játéka jelentősen feljavult, és az általuk diktált tempót nem bírta már az ellenfél, így folyamatosan nyílt az olló a felek között a meccsen, ami fölényes győzelemmel zárult.

A DKKA még egy harmadik félidőt is játszott

Az eredményjelző ugyan hatvan perc után megállt, azonban a csapatok nem mentek le a pályáról, és folytatták a meccset – még egy harmadik félidőt is lejátszottak. A Kohásznál főként a fiatalok kaptak szerepet, és ezeket a gólokat már nem jegyzőkönyvezték.

DKKA – ENUSE 40-24 (18-14) 
DKKA: Bartulovic – Török 2, Luchies 5, Kellermann 1, Paróczy 4, Agócs 4, Andróczki 7. Csere: Wéninger, Győri (kapusok), Terzic 2, Horváth 2, Lakatos, Popovic 4, Román 2, Rosa 5, Fehér 2, Gajdos.

 

 

