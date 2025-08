Kemény munka után biztató játékkal mutatkozott be a DKKA

A csapat első edzőmeccsén egyből hazai pályán láthatta az érdeklődő közönség a DKKA csapatát, amelybe jó pár új játékos érkezett. Rajtuk kívül több fiatal szintén bekerült a meccskeretbe, ellenben Lakatos, Borgyos és Agócs csak külön munkát végzett Horváth Tiborral a kapu mögött. A találkozó elején jobbára hetesekből szerzett gólokat a Kohász és szerzett előnyt, Bartulovic védései után pedig Zubai Gábor rendre a gyors visszatámadást kérte, hogy a rendezetlen védelemre törjenek rá a játékosok. A 10. percben maradt ki az első hazai büntető, 5-4-es vezetésnél, de Andróczki remek labdaszerzése után Török megint kettőre növelte az előnyt. Védekezésben a beálló Paróczy húzódott le a balszélre. Aztán elég volt egy perc és a Budaörs egyenlített, 6-6, de jött két jó villanás és megint kettővel ment a Kohász, aztán ugyanezt tette az ellenfél, a 14. percben 8-8 volt az állás.

Török Fanni két góllal zárt

Fotó: DKKA/VizoPhoto

A félidő derekán szinte teljes sort cserélt a DKKA, ekkor lépett pályára először újvárosi színekben a brazil válogatott Rosa is. Az első hazai kiállítást és több hibát kihasználva, a Budaörs átvette a vezetést, majd meg is duplázta, 9-11. Aztán megint az újvárosiak védekezése működött jobban, Luchies rendre kilépett a falból és Gajdos is próbált a passzsávokban zavarni – zsinórban három találatot szerzve ismét itt volta előny a 20. percben, 12-11. A 23. percben a Kohász holland légiósát már másodszor állították ki, edzőmeccs ide, vagy oda, ő keményen tette a dolgát. Ahogy a kapuba érkező Wéninger is remek bravúrt mutatott be emberhátrányban. A félidő hajrájában a hazaiak már hárommal vezettek, de kettős emberhátrányba kerülve a Budaörs egyenlíteni tudott, 17-17.

Folyamatos cserékkel próbálta a DKKA a páros és hármas kapcsolatokat

A vendégek góljával kezdődött a második félidő, aztán egyből kiállítást is kaptak. Ám ezzel az időszakkal nem nagyon sikerült élnie az egyébként sokadig védekező felállásban játszó Kohásznak - ekkor középen Popovic, Rosa, Horváth volt -, a Budaörs 18-21-re lépett el, ekkor Zubai Gábor időt kért. Közben érkezett harmadikként a kapuba Győri Alexa is hazai oldalon, azonban a sok technikai hiba és pontatlanság támadásban azt eredményezte, hogy 19-24 volt az állás a 40. percre. Azért ne felejtsük el, a csapat kőkemény alapozás és fizikai munka közben van, és a csarnokban is trópusi időjárás uralkodott. Győri egy támadáson belül két bravúrral mutatta meg magát, a DKKA pedig kettőt faragott a hátrányából, 22-24. Aztán tovább zárkózott a Dunaújvárosi Kohász, Győri hetesvédése után Rosa egyenlített a 45. percben, 25-25. Az új fiatal kapus a második büntető kivédésével jelezte, jó vásárt csinált vele a DKKA, miközben ismét más felállásban játszott az újvárosi csapat. Az utolsó tíz percre 27-27-el fordultak a csapatok.