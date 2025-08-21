19 perce
Újabb visszajelzés lesz, hol tartanak a dunaújvárosiak
A hazai rendezésű Kohász Kupával folytatja a felkészülést a DKKA együttese. Női kézilabdázóink pénteken és szombaton délelőtt lépnek pályára a sportcsarnokban.
A felkészülés jegyében a Dunaújvárosi Kohász együttesére újabb mérkőzések várnak, méghozzá a Kohász Kupa keretében. A torna pénteken két mérkőzéssel kezdődik a sportcsarnokban, a DKKA 11 órakor játszik a Kozármisleny ellen, majd 17 órakor a Kisvárda a Kozármislennyel találkozik. Szombatra egy találkozó marad, akkor szintén 11 órakor láthatja a közönség kedvenceit a Kisvárdával szemben. A belépés minden meccsre jelképesen ezer forint lesz, a helyszínen büfé is üzemel. A beléptetés már a főbejáraton keresztül történik.