Újabb visszajelzés lesz, hol tartanak a dunaújvárosiak

A felkészülés jegyében a Dunaújvárosi Kohász együttesére újabb mérkőzések várnak, méghozzá a Kohász Kupa keretében. A torna pénteken két mérkőzéssel kezdődik a sportcsarnokban, a DKKA 11 órakor játszik a Kozármisleny ellen, majd 17 órakor a Kisvárda a Kozármislennyel találkozik. Szombatra egy találkozó marad, akkor szintén 11 órakor láthatja a közönség kedvenceit a Kisvárdával szemben. A belépés minden meccsre jelképesen ezer forint lesz, a helyszínen büfé is üzemel. A beléptetés már a főbejáraton keresztül történik.

Fotó: DKKA/VizoPhoto