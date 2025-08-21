augusztus 21., csütörtök

HajnaSámuel névnap

21°
+35
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kohász Kupa

19 perce

Újabb visszajelzés lesz, hol tartanak a dunaújvárosiak

Címkék#Kisvárda#Kohász Kupa#Kozármisleny#közönség#Dunaújvárosi Kohász#DKKA#torna

A hazai rendezésű Kohász Kupával folytatja a felkészülést a DKKA együttese. Női kézilabdázóink pénteken és szombaton délelőtt lépnek pályára a sportcsarnokban.

Gallai Péter

A felkészülés jegyében a Dunaújvárosi Kohász együttesére újabb mérkőzések várnak, méghozzá a Kohász Kupa keretében. A torna pénteken két mérkőzéssel kezdődik a sportcsarnokban, a DKKA 11 órakor játszik a Kozármisleny ellen, majd 17 órakor a Kisvárda a Kozármislennyel találkozik. Szombatra egy találkozó marad, akkor szintén 11 órakor láthatja a közönség kedvenceit a Kisvárdával szemben. A belépés minden meccsre jelképesen ezer forint lesz, a helyszínen büfé is üzemel. A beléptetés már a főbejáraton keresztül történik.

DKKA
Fotó: DKKA/VizoPhoto

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu