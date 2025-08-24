augusztus 24., vasárnap

Bertalan névnap

20°
+27
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Magyar Kupa

53 perce

Meglepetés a javából a dunaújvárosiak búcsúja

Címkék#Dunaújváros FC#Kelen SC#vereség#búcsúzás#labdarúgás#MOL Magyar Kupa

A MOL Magyar Kupa második fordulójában a Dunaújváros FC labdarúgócsapata szombaton az alacsonyabb osztályú Kelen SC vendégeként egygólos vereséget szenvedett. Így nem kis meglepetésre búcsúzott a sorozattól a DFC.

Gallai Péter

A továbbjutás céljával lépett pályára BLSZ I-es ellenfele otthonában az újvárosi együttes. Rendkívül gyenge első félidőt produkáltak a csapatok. Rengeteg technikai hibát vétettek a játékosok minkét oldalon, így folyamatos játék nem igazán alakulhatott ki. A fordulást követően egy kontrából vezetést szereztek a fővárosiak. Az 52. percben Amir Reza lőtt Sári Márk kapujába. A folytatásban a négyes cserének köszönhetően óriási fölénybe kerültek a dunaújvárosiak, de nem sikerült bevenni a zártan védekező lelkes házigazdák kapuját a DFC játékosainak.

DFC
Fájó vereséget szenvedett a DFC
Fotó: DH-archív

Kelen SC –Dunaújváros FC 1-0 (0-0)
Kelen SC: Czerula – Amir Reza (Miskolczi a 72. p.), Balajthy, Benkő (Vágvölgyi a 64. p.), Kurcz, Adi (Sperka a 86. p.), Meszlényi, Hughes (Kuhl a 72. p.), Orlai, Vincze, Elek. Vezetőedző: Simon Ákos.
DFC: Sári – Kiss B., Tapiska, Molnár B. (Joó D. a 64. p.), Hegedűs K., Vagyóczki, Dorogi R., Sárosi (Molnár T. az 58. p.), Gránicz (Tóth Á. az 58. p.), Gál B. (Pintér M. az 58. p.), Fehér Sz. (Székely B. az 58. p.). Vezetőedző: Gróf András.

A DFC edzője többet várt

Gróf András: – Annak ellenére többet vártam, hogy nem a legerősebb összeállításban léptünk pályára.

Amíg azonban egyes játékosok nem tudnak egyetlenegy párharcot sem megnyerni, és a passz hatékonyságuk nem éri el még a tíz százalékot sem, addig felesleges bármiről beszélni.

A többi Fejér vármegyei csapat eredménye: Iváncsa KSE – Pénzügyőr SE 2-1, Sárbogárd SE – Dombóvári FC 1-6, Lajoskomárom – PTE-PEAC 1-3, Bőny SE – Móri SE 2-4, Bicskei TC – VSC 2015 Veszprém 0-2

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu