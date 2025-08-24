Meglepetés a javából a dunaújvárosiak búcsúja

A továbbjutás céljával lépett pályára BLSZ I-es ellenfele otthonában az újvárosi együttes. Rendkívül gyenge első félidőt produkáltak a csapatok. Rengeteg technikai hibát vétettek a játékosok minkét oldalon, így folyamatos játék nem igazán alakulhatott ki. A fordulást követően egy kontrából vezetést szereztek a fővárosiak. Az 52. percben Amir Reza lőtt Sári Márk kapujába. A folytatásban a négyes cserének köszönhetően óriási fölénybe kerültek a dunaújvárosiak, de nem sikerült bevenni a zártan védekező lelkes házigazdák kapuját a DFC játékosainak.

Fájó vereséget szenvedett a DFC

Fotó: DH-archív

Kelen SC –Dunaújváros FC 1-0 (0-0)

Kelen SC: Czerula – Amir Reza (Miskolczi a 72. p.), Balajthy, Benkő (Vágvölgyi a 64. p.), Kurcz, Adi (Sperka a 86. p.), Meszlényi, Hughes (Kuhl a 72. p.), Orlai, Vincze, Elek. Vezetőedző: Simon Ákos.

DFC: Sári – Kiss B., Tapiska, Molnár B. (Joó D. a 64. p.), Hegedűs K., Vagyóczki, Dorogi R., Sárosi (Molnár T. az 58. p.), Gránicz (Tóth Á. az 58. p.), Gál B. (Pintér M. az 58. p.), Fehér Sz. (Székely B. az 58. p.). Vezetőedző: Gróf András.

A DFC edzője többet várt

Gróf András: – Annak ellenére többet vártam, hogy nem a legerősebb összeállításban léptünk pályára.

Amíg azonban egyes játékosok nem tudnak egyetlenegy párharcot sem megnyerni, és a passz hatékonyságuk nem éri el még a tíz százalékot sem, addig felesleges bármiről beszélni.

A többi Fejér vármegyei csapat eredménye: Iváncsa KSE – Pénzügyőr SE 2-1, Sárbogárd SE – Dombóvári FC 1-6, Lajoskomárom – PTE-PEAC 1-3, Bőny SE – Móri SE 2-4, Bicskei TC – VSC 2015 Veszprém 0-2