Idegenben a dunaújvárosiak

A Dombóvári FC az eddigi három fordulóban egy pontot gyűjtött, amivel a tizenharmadik helyen áll a bajnoki tabellán. A nem mindennapi döntetlenjüket (5-5) hazai pályán játszották az UFC Szekszárd ellen. A Tolna vármegyeiek védelme az őszi szezonban összesen tizenhat gólt kapott, ami magasan a legtöbb a mezőnyben. A megszerzett hat találat azonban nem nevezhető rossznak. A DFC két győzelmet követően legutóbb döntetlent játszott hazai pályán az Érdi VSE ellen. Igaz, egy piros lap és egy időn túli tizenegyes is hozzájárult a pontvesztéshez.

A DFC labdarúgócsapatára még mindig sokan kíváncsiak

A DFC célja kimondva is három pont

Az érdiek ellen kiállított Tapiska Gézát két bajnoki összecsapásról tiltotta el a Magyar Labdarúgó Szövetség Fegyelmi Bizottsága, így ő biztosan nem lesz az utazó keret tagja. Mint ahogy a sérült Szepessy Róbert, Kis Balázs és Vörös Tamás sem. Erősen kérdéses Gránicz Patrik és Tóth Ákos szereplése is. Természetesen ennek ellenére a három pont megszerzése a DFC célja, ami azonban nem ígérkezik könnyű feladatnak.

A forduló további párosítása: Paksi FC II - Pénzügyőr SE, Greenplan Balatonlelle - Kaposvári Rákóczi FC, FC Nagykanizsa - Majosi SE, Iváncsa KSE - Szekszárdi UFC, PTE-PEAC - Pécsi MFC, Érdi VSE - Ferencvárosi TC II, BFC Siófok - MTK Budapest II.