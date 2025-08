Tisztelet és barátság a magyarok iránt (videóval, képgalériával)

Szombatra maradtak az elődöntők és a döntők, amit a fiatalok nagyon komolyan vettek. Volt arra is példa, amikor az egyik aprócska külföldi versenyző egy hibája miatt annyira elkseredett, hogy hosszú ideig nem lehetett megvigasztalni, és bizony el is tört nála az a bizonyos mécses. A jövő versenyzői mérték össze tudásukat

Dr. Raffaele Chiulli elégedett volt a látottakkal, a rendezéssel és a jövő versenyzőivel

Fotó: Agárdy Csaba

A jövő versenyzőinek komoly viadala

A díjkiosztó előtt beszélgettünk az olasz dr. Raffaele Chiullival, a Nemzetközi Sportszövetségek Globális Szövetségének (GAISF), az összes (olimpiai és nem olimpiai) nemzetközi sportszövetség ernyőszervezetének, a SportAccordnak, a NOB által elismert nemzetközi sportszövetségek szövetségének (ARISF) és a Nemzetközi Motorcsónakos Szövetségnek (UIM) az elnökvel. A sportvezető kimondottan elégedetten nyilatkozott a Dunaújvárosban tapasztaltakról.

- Dr. Sándor Péter irányításával nagyszerűen szervezett eseménynek lehettem tanúja. Boldogan és elégedetten távozom. Minden profi volt, jól szórakoztunk. Tisztelet és barátság a magyarok iránt. Biztos vagyok benne, hogy lesz még jelentős motorcsónak-verseny a városban és abban is, hogy más sportgk eseményeit is elhozzuk ide. Örülök, hogy Dunaújváros ilyen jó házaigazda volt mint már korábban annyiszor. A motorcsónak-sport történetének jelentős részét itt írták. A Duna az egyik legjobb hely futamok rendezésére - kezdte beszélgetésünket Raffaele Chiulli - majd így folytatta: - Az utánpótlás esetében nemcsak a versenyek, az eredmények a fontosak, hanem az is, hogy a különböző nemzetek képviselői megismerjék egymást. A felnőttek közül sokan kerülik egymást, de a fiatalokban még nincs előítélet. A sport megtanít a tiszteletre, a szabályok betartására. Élvezni kell a sportolást és nyitottnak lenni mások iránt.

A Dunaújvárosi Vízi Sport Club sportolóinak az eredményei.

Manőver:

Class 1 kategória, 6. hely: Uhrik Kornél, 17. hely Kiss Gergő

Class 2 kategória, 12. hely: Dimsa Kajus, 13. hely Vajk Zekő

Class 3 kategória, 8. hely: Riabko Meida, 14. hely Makai Gábor

Class 4 kategória, 14. hely: Kovács Zalán

Class 5 kategória, 21. hely Papp Sebastian, 4. hely Papp Dominik