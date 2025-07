Dunaújvárosi hozzájárulással a világ legjobb négy csapata között, jön az olimpiai bajnok

Csakúgy, mint Sümegi Nóra, akit idő előtt cserével végleg kiállították a derbin. – Vegyes érzéseim vannak, mert a kiállításomat nem értettem, nem nyúltam hozzá az ellenfélhez, csak kicsit meg akartam ijeszteni, ezek szerint túlságosan is sikerült. Azonban nagyon örülük, hogy győztünk! Nagyon brusztos találkozó volt, el is fáradtam. Megbeszéltük, védekezésben mi a dolgom, ha tudom vinni a hat az ötöt és be is tudtam lőni a helyzeteimet.

Még mindig nem fogtam fel azt sem, hogy itt vagyok a vb-n, nemhogy azt, ilyen meccset nyertünk meg, még próbálom elhinni ezt az egészet

– fogalmazott a csatornának.

A női vízilabda-válogatott a hétfői elődöntőben az olimpiai bajnok spanyol együttessel találkozik.