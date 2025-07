Rácalmás üdvöskéje a világnak is megmutathatja tudását

A korábbi versenyeken elért sikerek után újabb fantasztikus eredményekkel rukkolt ki a Rácalmás SE kenusa, Poszpischil Luca a Magyar Kupán, ahol már ifjúsági válogatott versenyzőként szállhatott vízre. A még csak serdülő korosztályú sportoló ugyanis az idősebbek között két számban is kvalifikálta magát az világbajnokságra a Szegeden rendezett válogató alapján. Újpesti párjával, Hamar Lénával bebizonyították, hogy a két évvel idősebbek között is dobogóra tudnak állni: 200 méteren ezüst-, ötszázon bronzérmet szereztek. Eredményei alapján a négyesben kapott helyett, illetve Hamarral kétszáz párosban is rajthoz állhat a vb-n

A sikeres válogató után Hubik András edző (j) és Poszpischil Luca párosbeli társával és annak mesterével

Fotó: Rácalmás SE

A folytatásban tehát jött a Magyar Kupa, ahol Luca folytatta kiváló szériáját. Sukorón előbb ötszáz egyesben nagy csatában győzte le párostársát, majd ugyanezen a távon párosban együtt is a dobogó tetejére állhattak.

A Rácalmás tehetsége újabb nemzetközi versenyre szerzett indulási jogot

Ezzel pedig az Olimpiai Reménységek Veresenyére is kvalifikálta magát.

– Június végén rendezték a Magyar Kupa döntőt. Ismét hatalmas szél fogadott minket Sukorón, C-1 500 méteren egy jól sikerült előfutam után a döntőben hét tized másodperccel sikerült megszereznem az első helyet. Ezzel az eredménnyel kvalifikáltam magam az Olimpiai Reménységek Versenyére, amit szeptember közepén rendeznek meg Csehországban. Párosban a hatalmas oldalszél ellenére sikerült jó pályát mennünk, aranyérmesek lettünk – idézte Lucát a klub közösségi oldala.