A dunaújvárosi legenda, Kolics János hetvenéves lett (videóval)

Beszélgetésünk végén Kolics Jánost arról is kérdeztük, meddig dolgozik még, hiszen az idén volt hetvenéves. - A csapatainkkal kiharcoltuk azt, hogy Hartán népszerű lett a kézilabda, fontos társadalmi érdek, hogy hasonló civil szerveződések jöjjenek létre, ahol a kis települések tehetséges gyermekeinek is lehetőséget kínálhassunk a sportágak élvonalba kerüléséhez. Nagyon lelkes, komoly szurkolótábor előtt játszunk, országos hírnevet szereztünk, bárhova is megyünk az országban, a csodájára járnak csapatunknak. Szeretem a munkámat, gyerekekkel foglalkozni. Nagy, hiányérzetem lenne, ha kimarad az edzői pályámból ez a sikerekkel teli korszak, amelynek eredményeit a pályafutásom legmagasabb polcára helyezem. Rengeteget lehet tanulni a gyerekektől, nemcsak mi adunk át tudást, hanem tőlük is kapunk. Ezt a leírhatatlan élményt, minden kollegámnak csak ajánlani tudom.