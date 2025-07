Fájó vereség, esély sem volt a világbajnoki döntőben, ezüstérmet hoznak Dunaújvárosba

Mindkét csapat óvatosan játszott, és érezhető volt a feszültség is, aztán Tiba kapufát lőtt, Neszmély meg óriási bravúrt mutatott be. Egy perccel a negyed vége előtt Xenaki talált be, s miután kimaradt az újabb magyar támadás, egy tizenkét méteres passzal hozták helyzetbe a centert, aki Sümegiről ötméterest harcolt ki, a DFVE játékosának ez már a második kiállítása volt. Sajnos Neszmély nem tudott hárítani, 3-1. Jött egy magyar fór végre, de Vályi lövését kiblokkolták.

Teljes elbizonytalanodás

A második negyed elején továbbra sem ment támadásban, Neszmély bravúrjai tartották az állást, majd egy hosszú indítást is elrontottunk, pedig Keszthelyi egyedül úszhatott volna kapura. Aztán egy magyar hátrányt újabb gólra váltottak a görögök (4-1), ami után Cseh Sándor időt kért, mert rendezni kellett a sorokat és óriási javulásra volt szükség. A mester kérte is a lányokat, nyugodjanak meg és ne nézzék az eredményt. Egyből emberelőnybe kerültünk, Szilágyi lökete a kapufán csattant, a szerencse sem volt velünk. A spanyolok ellen minden sikerült, most semmi. Teljesen elbizonytalanodtuk, fórban Rybanska a görög kapus kezébe adta a labdát, bezzeg Plevriotu nem rontott, 5-1. Aztán egy megszerzett labda után Vályi egyedül úszhatott kapura és két perccel a negyed vége előtt végre újra gólt szerzett. Hiába váltottunk védekezést, egyből kiállítás és görög gól jött. Aztán Leimeter beleállt és bevágta a labdát a hálóba, ahogyan azt kellett, 6-3. Xenaki ihletett formában pólozva újabb találatot ünnepelhetett, ami belőlünk hiányzott, az megvolt a riválisban. Azért próbálkozott a csapat, Hajdu fél perccel a vége egy megpattanóval szépített, 7-4. Kilenc másodpercet kellett volna kihúzni, de nem sikerült, büntetőből megint nőtt a hátrány.

Fotó: Derencsényi István/World Aquatics

Kis reménysugár, de nem bírtuk el a tét súlyát

A térfélcsere után óriási javulásra volt szükség, hogy visszajöjjünk a meccsbe. A labdát elhozuk és emberelőnyt is kaptunk, de kimaradt ez a helyzet is, persze Plevritout nem tudtuk blokkolni, 9-4. Garda távolról próbálkozott, de a nagy gólok mesterének kísérletét két kézzel fogta a görög kapus. Keszthelyi kapufát lőtt, Leimeter lövése pedig a blokkerdőben halt el – mi védekeztünk így a spanyolok ellen. Hiába ítéltek több kontrát a játékvezetők a görögök ellen, de ezekkel nem sikerült élni, mígnem a játékrész felénél Keszthelyi háttal a kapunak húzta be a labdát a hálóba, 9-5.