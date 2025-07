Minden poszton erősödött a DFC, alapvető cél a biztos bennmaradás

Az ISA Haladás elleni osztályozók miatt csupán két hét szabadságot kaptak az újvárosi játékosok, így június végén már kezdődött is a felkészülés a vasárnap induló bajnokságra. A Dunaújváros FC gárdája öt edzőmérkőzésen lépett pályára. Mérlegük három győzelem, egy döntetlen és egy vereség. A tapasztalatokról az együttes vezetőedzőjét, Gróf Andrást kérdeztük, aki a vármegyei első osztályban megszerzett bajnoki cím után az NB III-ban is dirigálja az együttest. A munkáját továbbra is Borsányi István asszisztensedző, Kiss Norbert kapusedző és Pesei Tibor masszőr segíti a DFC kispadján.

Gróf András jó irányt szeretne mutatni az NB III-ban is a Dunaújváros FC csapatának

Fotó: DH-archív

– Már a felkészülés első hetében pályára léptünk, hiszen nagyon kevés időnk volt a bajnoki rajtig. Több játékost teszteltünk, így azonnal meccset kellett játszanunk. Ezeken az összecsapásokon nem az eredmény volt az elsődleges, hanem az, hogy a meglévő biztos csapattagok mellé megtaláljuk a megfelelő embereket.

Minden poszton erősödtünk, ami versenyhelyzetet idéz majd elő

– kezdte a beszélgetést Gróf András.

– Milyen célkitűzéssel vágnak neki a bajnokságnak?

Feljutó csapatként alapvető célunk a biztos bennmaradás kiharcolása, de természetesen ezen felül a lehetséges legjobb helyezés szeretnénk elérni.

– Bízom benne, hogy frissen igazolt játékosaink hamar beilleszkednek majd. Sajnos több sérülés is hátráltatta a folyamatos munkát, de a keret összetétele alkalmas arra, hogy a hiányzókat megfelelően pótolhassuk.

– Mit várnak a Pénzügyőr elleni idénynyitótól?

– A fővárosiak kerete is alaposan kicserélődött az előző évhez képest, amikor csak az utolsó pillanatban biztosították be az NB III-as tagságukat. Több fiatal labdarúgót igazoltak, akikből egy ügyes gárdát kovácsolt az új szakvezetés.

Azonban abban bízunk, hogy hazai környezeteben sikerül begyűjtenünk a három bajnoki pontot, hiszen egy jó rajt lendületet adhatna a csapatnak.

Így változott a játékoskeret A dunaújvárosiak keretében történt néhány változás a nyári átigazolási időszakban. Érkezett: Székely Benedek támadó (Iváncsa KSE), Fehér Szilárd támadó (ISA Haladás), Molnár Bence belső védő (FC im TSV Töging), Laky László kapus (XV. Ker. ISSIMO SE), Pintér Máté bal oldali védő (Budapest Honvéd FC), Adács Levente védekező középpályás (Fehérvár FC), Balogh Bence Benitó támadó (BFC Siófok). Távozott: Magyaródi Martin, Király Bence, Horváth Marcell, Békes Kornél, Káveczki Kristóf, Czigler Ernő, Kovács Martin, Weixl Dominik.

Az első forduló további mérkőzései: Ferencvárosi TC II – MTK Budapest II, Szekszárdi UFC – Érdi VSE, Majosi SE – Dombóvári FC, Kaposvári Rákóczi FC – PTE-PEAC, Greenplan Balatonlelle – FC Nagykanizsa, Pécsi MFC – Paksi FC II, BFC Siófok – Iváncsa KSE.