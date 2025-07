Így szerettetik meg a Dunát és a kenuzást

Nem állt meg a kitüntetése után sem

Bakcsi Zalán a Dunaföldvári Beszédes József általános iskola tanulója az idei város napján kapta az év fiú sportolója kitüntetést.

A kőkemény tréningeket azóta is folytatja. A közelmúltban is szép sikert ért el a klub színeiben. A találkozásunkkor, a vegyes korosztályos pancsolásnál persze ő is beállhatott a többiek közé. Mindig is szeretett tömören fogalmazni. Most így adta elő a történetét.

Bakcsi Zalán

Fotó: BT

– U13-ban, a C1 osztályban 2000 méteren magyar majnok lettem. (mondta gondosan csomagolt mosolygással.) A felkészülésünk nagyon kemény munkával járt. Heti öt edzésünk van és a hatodik az egy szombati hosszú evezés. Van úgy, hogy lustának érzi magát az ember, de ha lejössz, akkor már nincs „lazázás”! Azt kell csinálni, amit az edző bá’ mond, mert az vezet a sikerhez. Amikor ő kilencven-száz százalékot mond, akkor azt fogod csinálni, mert csak annak van értelme. Komoly céllal indultam neki, az volt a tervem, hogy száz százalékosan meg fogom nyerni! Az itthon mért szintidők elég önbizalmat adtak hozzá.

– Nem nőtted még ki a nyári tábort?

– Nekem azért van itt komoly edzésre is alkalmam, de még két évig elleszek velük ilyenkor is. A délelőtti edzés komoly volt, ez a délutáni levezetés pedig szórakoztatóbb. Majd augusztusban jön el a lustulás és a pihenés időszaka.

Sportos családból érkezett

A legfiatalabb Viczai Jánosra, aki az ősszel kezdi a hetedik osztályt, büszkék lehetnek az idősebb Jánosok, az édesapja és a nagyapja is.

– Szerencsére nem kényszerítenek a sportra, magamtól csinálom, mert szeretem, de ők is örülnek neki – mondta a fiatalember.

Viczai János

Fotó: BT

– Szép siker után állsz!

–Igen, kenuban 2000 méteren életemben először megnyertem a Magyar Kupát. Elég kemény ellenfeleim voltak ezért nehéz verseny lett belőle, de végül én győztem! A legnagyobb ellenfelem itt edz mellettem, a Szabó Zoti. Ettől függetlenül nagyon jó barátok vagyunk.