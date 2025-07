Újra együtt a csapat, a DKKA elkezdte a felkészülést

Még szinte véget sem ért az előző szezon és a jól megérdemelt pihenő, máris munkába álltak a DKKA játékosai és új szakmai stábja, csütörtökön hivatalosan is kezdetét vette a 2025/26-os szezonra való felkészülés a felnőtteknél. A régi és új kézilabdázók csütörtökön a sportcsanokban találkoztak először – motiváltan, friss energiákkal, és nagy várakozásokkal a szezon előtt. A klub honlapjának beszámolója szerint a nap egy rövid, de tartalmas megnyitóval indult. Horváth Tibor ügyvezető köszöntötte a csapat tagjait, majd tájékoztatta őket az előttük álló időszak legfontosabb tudnivalóiról. Az ügyvezető bemutatta a szakmai stáb tagjait is, akik idén is azon dolgoznak majd, hogy a DKKA a lehető legjobb formáját nyújtsa a pályán. Ezután az új vezetőedző, Zubai Gábor szólt a játékosokhoz, röviden felvázolva a felkészülés menetrendjét és a csapat előtt álló közös célokat. Szavai biztatóan hangzottak, és jól érzékeltették: a kemény munka már aznap elkezdődött.

Az új vezetőedző, Zubai Gábor első eligazítását tartotta

Fotó: DKKA

A nap a megszokott módon elsősorban az orvosi felmérésekről, állapotfelmérésről és a csapatkohézió megalapozásáról szólt. Az új és régi játékosok megismerkedtek egymással, a szakmai stábbal, valamint megbeszélték az előttük álló hetek programját.

A DKKA kerete

Ami pedig a Dunaújvárosi Kohász keretét illeti. A háló előtt változatlanul Gabrijela Bartulović és Wéninger Alexa biztosítja a stabilitást. Gabi 2025‑től véglegesen visszatért a DKKA-hoz, míg Wéninger Alexa 2020 óta a csapat meghatározó tagja kisebb kitérővel, mivel a 2022/23-as szezonban kölcsönjátékosként a NEKA-ban játszott. Melletük harmadik számú kapusként Győrből érkezett Győri Alexa, aki bizonyított már NB I-ben és a BL-győztes csapatban is, valamint az utánpótlásból Krasznai Júlia is a felnőttekkel gyakorol majd.

Fotó: DKKA

A magyar vonalat további hazatérők és új játékosokok erősítik: Román Dorina és Szalai Petra korábban játszott Dunaújvárosban, míg Kerekes Laura és Andróczki Flóra most csatlakozik az együtteshez. Fehér Luca már bizonyított a felnőttek között, aztán megkapta élete első profi szerződését, így már teljeskörű a tagja felnőtt keretnek.