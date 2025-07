A fű sem okozott végül gondot

A DFC ellenfele ezúttal a Bács-Kiskun vármegyei első osztályban szereplő ANDA Kalocsa FC gárdája volt. Az újvárosiak keretéből sérülés miatt ezúttal hiányzott Vörös Tamás, Tóth Ákos, Bolla János, Kis Balázs és Godslove. Az első félidőben fegyelmezetten védekezett a hazai együttes, de így is adódott gólszerzési lehetőség a vendégek előtt, azonban a házigazdák kapusa remekül védett. A fordulást követően már jelentős mezőnyfölényt harcoltak ki az újvárosiak, ami gólokban is megmutatkozott. Molnár Tibor fejjel volt eredményes, míg Koszovscsuk húsz méterről talált be. Székely Benedek és Gál Benedek pedig egyéni játékot követően lőtt a hálóba.

A DFC sikerrel zárta következő meccsét

Fotó: duol.hu/archív

ANDA Kalocsa FC – DFC 0-4 (0-0)

DFC: Laky (Sári) – Molnár T. (Gál B.), Bolla B., Joó (Molnár B.), Pintér (Lieber), Adács, Bata (Vagyóczki), Székely B., Szepessy R. (Kiss B.), Gárnicz (Koszovscsuk), Fehér Sz. (Dorogi R.). Vezetőedző: Gróf András.

Gróf András: – Az első játékrész elején a kissé magas fű miatt rendkívül pontatlan volt a játékunk. A fordulást követően sikerült ritmust váltanunk, ami az eredményben is tükröződött.

A dunaújvárosi gárda szombaton otthon játssza a bajnoki rajt előtti utolsó felkészülési találkozóját. Az NB III-as Dorogi FC elleni összecsapást – amennyiben a pálya talaja megfelelő lesz – 17 órakor a stadionban, ha nem, akkor a pálhalmai Agrospeciál Sporttelepen rendezik.