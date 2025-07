Csodát láttunk, az olimpiai bajnok kiütésével vb-döntőben a magyar lányok

A hétfői mérkőzésre Cseh Sándor szövetségi kapitány a DFVE mindkét játékosát, Garda Krisztinát és Sümegi Nórát is benevezte, így mindketten szerepet kaptak az olimpiai bajnok elleni üvilágbajnoki találkozón, keretükben nyolc párizsi aranyérmessel. A spanyolokkal szemben nem állt jól a mutatónk az utóbbi éveket tekintve, egyfajta mumussá váltak. A Magyar Vízilabda Szövetség összefoglalta, azok után, hogy 2012-ben legyőztük őket az eindhoveni Európa-bajnokság negyeddöntőjében, a következő 13 évben 12 párharcból 11-szer nyertek ők (ezek mind negyeddöntők, elődöntők, döntők vagy bronzmeccsek voltak világversenyeken), egyedül a 2021-es világliga-negyeddöntőben sikerült felülkerekedni. Ezért is volt fontos, hogy az idei világkupa-szuperdöntő elődöntőjében 10-8-ra nyertünk ellenük. Illetve januárban, ha ötméteresekkel is, de a világkupa-kvalifikációban is sikerült győzni, 14-14 után 4-3-ra. Ezekre az eredményekre lehetett így alapozni meg arra, eddig remekül teljesített a csapat a vb-n. Most meg csodát láttunk!

Csodát láttunk ezektől a lányoktól!

Fotó: MVLSZ/Kovács Anikó

Parádés kezdés

Fantasztikusan kezdett a magyar csapat, ugyan a spanyolok lőtték az első gólt, de utána hibátlan játék, rengeteg blokk, kiváló védekezés jellemezte a mieink játékát, és támadásban is többször eredményesek voltak a lányok, aztán Garda után Varró emberelőnyben háromra növelte az előnyt, 4-1. Nem jellemző, hogy már ekkor időt kérjen egy edző, de az olimpiai bajnok mestere így tett. Ám utána összeúszott két spanyol, a labdát Szilágyi szerezte meg, aki az üres kapuba ívelt jó messziről. Aztán folytatódott az álomjáték, Leimeter óriási blokkja után Faragó már ötre (!) növelte az előnyt, 6-1. A negyed vége előtt másodjára is betalált az ellenfél.

Álomszerű folytatás, ilyent nem sokat látni, főleg nem vb-elődöntőben

A második etap kezdetén a spanyolok éltek egy emberfórral, így háromra zárkóztak fel. Reméltük, a másik oldalon is majd ugyanezért kiállítást fújnak, ami 7-6 volt ekkor. Meg is kaptuk a fórt, Leimeter szerencsés találattal élni is tudott vele. Keszthelyi egy megúszás után talált be, majd Rybanska óriási góllal jelentkezett, négy blokkoló spanyol között zúdította be a hálóba a labdát, 9-3. És az álom folytatódott, Szilágyi bevágta a tizediket is a teljesen összeomló spanyoloknak. A parádé védekezésben is megvolt, a negyed végére a világranglista első és ötkarikás aranyérmes ellen 11-4-re vezettek a lányok!