Túl későn érkeztek meg, így már nem volt esély - videóval

Az Eger vezetőedezője, dr. Sike József:

Egy nullra vezetünk. Nem történt semmi. Csak annyit lehet ebből leszűrni, hogy ilyen védekezéssel messzire lehet jutni. Dunaújvárosban hat kapott góllal lehozni a mérkőzést az nagy dolog.

– Erre kevés csapat lehet képes! Az idény során kétszer is kikaptunk tőlük, de egyszer sem teljes csapattal, mert sok sérülés sújtott minket, s bár először voltunk így együtt, de tudunk még ennél is jobban játszani. Olyan hibákat követtek el a legjobbak is, ami nem fér bele. Óva intettem a lányokat az elbizakodottságtól, két egyforma csapat játszott, s ezúttal nekünk jött ki a lépés. Nálunk a két érettségiző nem is volt a vízben, mert törtélem feladatokat oldottak meg.

Garda Krisztina szerint hat lőtt góllal nem gyakran szoktak meccset nyerni. A második félidőre sikerült ugyan feljavulniuk, de két negyed előnyt nem szabad adni az Egernek.

Pál Réka nagyot küzdött a medencében, amit a nyakán látható karmolások is mutattak. Őt is arra kértük, értékelje a találkozót, amit alábbi videónkban láthatnak.