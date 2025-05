Azért az első "elitgól" megszületett az idei vébén

A világranglistán nyolcadik németek hozták a kötelezőt, és megverték az elitben újonc nemzeti csapatunkat. Így papírforma vereséggel nyitottunk a jégkorong-világbajnokságon.

A magyar válogatott csapatkapitánya, a dunaújvárosi Erdély Csanád szól a társakhoz. Tegnap papírforma vereséget kellett nyugtáznia

Papírforma vereség a németek ellen

Németország - Magyarország 6-1 (2-0, 2-0, 2-1)

Magyarország: Bálizs - Horváth M., Nilsson, Erdély, Hári (1), Ambrus 1 - Hadobás, Szathmáry, Papp, Szongoth, Terbócs - Tornyai, Garát, Horváth B., Nagy, Laskawy - Szabó, Ortenszky (1), Mihalik, Németh, Vincze. Szövetségi kapitány: Majoross Gergely.

A magyar csapat egyik kulcsembere, Galló Vilmos kimaradt a keretből, mert már itthon is beteg volt, ezért egy nappal később utazott a társaság után. A szakvezetés úgy döntött, Gallót ezen a találkozón pihenteti. Viszont ott volt az első sorban a dunaújvárosi nevelésű Erdély Csanád.

Az első harmadban rögtön kiderült, vérmes reményeink nem lehetnek ezen a találkozón. Ehhez az is kellett, hogy két szerencsétlen magyar-mozdulat után kétszer is emberelőnybe kerültek a németek. Ezeket a hátrányokat a mieink szépen kivédekezték, viszont egyenlő létszámnál kétszer is betaláltak a németek. A második harmadot sokkal jobban kezdte csapatunk, mint az elsőt, helyzeteket is kialakított, sokat lőtt kapura, de végül ebben a játékrészben is két gólt kapott (0-4).

A befejező húsz percben is folytatódott a német dominancia, és ezúttal is két gólt lőttek. Annyi különbség volt, hogy Ambrus Gergő révén megszületett a magyar válogatott első gólja ezen a világbajnokságon.

Május 11-én vasárnap, 12.20 órai kezdettel az Egyesült Államokkal játszik csapatunk.