Marco Rossi további öt évig marad a válogatott élén

A magyar állampolgársággal is rendelkező olasz szakvezető, Marco Rossi 2018 júniusa óta irányítja a nemzeti együttest, amely vezetésével 74 mérkőzésen 34 győzelem és 17 döntetlen mellett 23-szor szenvedett vereséget – írta az MTI.

Marco Rossi szerződését 2030-ig meghosszabbították

Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

– Hatalmas megtiszteltetés számomra, hogy akkora a bizalom irányomba, amit a szerződésem 2030-ig történő meghosszabbítása mutat! Szeretném megragadni az alkalmat, hogy Csányi Sándor elnök úrnak is gratuláljak újraválasztásához és külön is megköszönjem támogatását és bizalmát, ami ugyanakkor hatalmas felelősséget is jelent, ismerve a felénk támasztott elvárásokat. Mint mindig, ezentúl is minden tőlem telhetőt el fogok követni, hogy megfeleljünk ezeknek, illetve lehetőség szerint túl is teljesítsük őket – idézte az MLSZ közleménye a szövetségi kapitányt.

Marco Rossi kétszer is kijutott az Eb-re a csapattal

A 60 éves Rossi klubedzőként 2017-ben bajnoki címet nyert a Budapest Honvéddal, a nemzeti csapattal kijutott a 2021-es és a 2023-as Európa-bajnokságra is. A magyar szövetségi kapitányok örökrangsorában Rossit csak Baróti Lajos előzi meg.