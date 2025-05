Erdély Csanád Dunaújvárost is képviseli a jégkorong-világbajnokságon (képgalériával)

A Veletek bárhova-turné elnevezésű sorozat keretében a mieink nyolc mérkőzést játszottak, és ebből ötöt megnyertek. Az utolsó ellenfél a világranglistát vezető Kanada volt, és a 6-0-ás vereség elfogadható, hiszen a magyar csapatnál magasabban jegyzett országokat nemegyszer nagyobb különbséggel verik a juharlevelesek. A találkozót, ami után Majoross Gergely szövetségi kapitány kijelölte a vébé-résztvevő csapatát, több mint 16 ezren tekintették meg. A csapatok a szurkolók sorfala között sétáltak be az MVM Dome parkolójából az arénéba. Ekkor a drukkereknek lehetőségük volt arra, hogy autogrammot kérjenek a játékosoktól, és közös fotókat készítsenek velük.

Az MVM Dome-ban több mint 16 ezer szurkoló foglalt helyet a Magyarország - Kanada mérkőzésen

Fotó: MJSZ / Vörös Dávid

Kanada után keretszűkítés

Ezen utolsó körös szűkítés nyomán Fejes Nándorral és Sárpátki Tamással szűkült a névsor, egyben kialakult a 25-ös játékoskeret, amely képviseli majd Magyarországot a svéd-dán közös rendezésű világbajnokságon.

A kapitány az indulás előtt a Veletek-bárhova-turnét a Magyar Jégkorong Szövetség honlapján értékelte. - A turné remek kezdeményezés volt, és az is fantasztikus, ahogy megvalósult. Ezen sportcsarnokokba nemcsak magas színvonalú jégkorongmérkőzéseket vittünk, hanem egy nagyon szenvedélyes válogatottat is, amely olyan atmoszférát tudott varázsolni a pályákra, ami sokakat megnyert a hokinak. Csapatként is tudtunk fejlődni hétről hétre, és talán még túl is teljesítettük a várakozásainkat. Ennek az egésznek volt a megkoronázása a Kanada elleni meccs az MVM Dome-ban – ami nyilván minden szempontból más volt. Rekordnézőszámot értünk el, megtapasztaltuk, hogy milyen egy igazán topválogatottal mérkőzni, mi az, amin esetleg változtatnunk kell, kik azok, akik ezen a szinten is tudnak teljesíteni és kiknek nehezebb ugyanez. Most elindulunk Herningbe, csütörtökön-pénteken edzünk és várjuk a szombati kezdést!

A mieink tehát szerda délelőtt elindultak Dániába. Ezen a napon még csak az utazás, a szállás, illetve a csarnokbeli öltöző elfoglalása a program, hogy némi idő a pihenésre is jusson. Csütörtökön és pénteken edzések, illetve egyéb felkészítő programok – például a hivatalos fotózás és más kötelező tevékenységek – várnak a csapatra, amely szombat délután (16.20) Németország ellen kezdi meg a csoportkört. Az eredeti szlogen és a hazai turné szellemiségében várunk szeretettel mindenkit Herningbe is, akik pedig a távolból szeretnének drukkolni, megtehetik, hiszen a Sport 1 a mieink összes mérkőzését élőben közvetíti majd.