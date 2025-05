Megalázó dunaújvárosi vereség után bajnokot avattak

A felsőházi rájátszásban Rácalmáson a második Dunaújváros Futsal az éllovas PTE-PEAC-ot fogadta a forduló rangadóján. A vendégek hét ponttal, egy meccsel többet játszva vezettek a DF előtt, a pécsiek egyértelműen fel akarnak jutni az NB I-be, míg az újvárosiak esetében ez nem volt elvárás. Ennek ellenére hazai pályán a szezonban először le akarták győzni riválisukat.

A Dunaújváros Futsal le szerette volna győzni a nagy esélyes Pécset, de sajnos szoros meccset sem sikerült játszani

Fotó: Balogh Tamás

Az első félidőben aztán gyorsan két gólt is kapott a DF, már ekkor látszott, hogy a bajnokság legmagányosabb kapusa erre az estére Cseresnyés Alex lett, hiszen teljesen magára hagyva, kiszolgáltatottan nézett farkasszemet az egyre jobb kedvvel játszó pécsiekkel. Megjöttünk! Mondhatták csöndesen a hazai szurkolók, akik a szezon eddigi mérkőzésein hozzászoktak ahhoz, az első tíz percet rendre megkapták a vendégcsapatok, aztán parádés fordítással győzhettek kedvenceik. Most azonban másként történt. A helyi hagyományokat nem ismerő Tóth még abban a percben bevágta a következőt! ez már túl sok volt a rosszból, Tóth Árpád a hazaiak edzője időt kért.

Sok öröme nem volt benne, mert már akkor megvert csapatát és a szinte járóképtelenné vált, de még küzdeni akaró kapusát láthatta. Nem is változott semmi a folytatásban.

Folytatódott a Dunaújváros Futsal vesszőfutása

12 perc után már 4-0-ra vezettek a vendégek, persze voltak hazai támadások is, de azok csendben elhaltak. Nagyon pontatlanul tették a dolgukat a fiúk, vagy a vendégvédelem csendesen megoldotta a feladatait. Jellemző módon a legszebb pillanatot Csányi régen látott szép távoli lövése hozta, amit viszont a kapus magabiztosan hárított. Aztán a szünetig még négyet rámolt be az ellenfél a hazai kapuba.

Tóth Árpád edző is már tehetetlen volt

Nem csoda, hogy a szünetben az első félidei élménytől leforrázott hazai nézők hitetlenkedve és elcsöndesedve tippelgették, hogy mikor áll le a Pécs a gólgyártással. Ezt nem tette meg, de egy kicsit kiegyenlítődött a játék.

A hazai csapat játéka érdemben megváltozott, pontosabb és gólra törőbb lett, ezért már nem volt ilyen fájdalmas látvány. Leszámítva az eredményjelző táblára tévedt pillantásaikat. Talán első ízben örültek annak, hogy Cseresnyés nélkül folytatódott a játék. Az ezen az estén is önpusztító üzemmódra kapcsolt, hetek óta sérülten küzdő kiváló, csupaszív kapust talán bezárták az öltözőbe, mert másképpen sanszos, hogy visszament volna a helyére. Már az első félidőben is többször iszonyú fájdalmakkal maradt a földön. A helyét Jánosi Benjámin vette át, a tehetséges fiatalember szintén magányos hősként szerepelt, de amit lehetett megtett és becsülettel helytállt, de a kilencediket már ő kapta. Aztán megtörtént az aznapi csoda: Németh Tamás betalált a hálóba. Erre még rúgott hármat a Pécs, és már meg is voltunk.

Dunaújváros Futsal - PTE-PEAC 1-12 (0-8)

DF: Cseresnyés - Fekete, Csányi, Varga, Kiss. Csere: Jánosi (kapus), Balogh, Ivacs, Németh, Nagy, Puskás, Vincze.

Ez után már csak a PTE-PEAC megérdemelt bajnoki címének ünneplése, Élő Tibor edző levegőbedobálása, és a Dunaújváros Futsal sportszerű gratulációja maradt hátra. Az új bajnokcsapat a képességeit tekintve hasonló az újvárosiakéhoz. Viszont ők már szeptembertől az NB I-be való visszatérésükért dolgoztak. Ahogy látjuk, jó befektetés volt.