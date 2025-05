Ők lehetnek az elsők, akik ezt a sikert elérik Dunaújvárosnak

A Dunaújváros Futsal itthon szeretne ünnepelni

– A csoportban a legkevesebb gólt kapták. Ez a jól szervezett védelem lehet most is az egyik erősség?

– Az, hogy a legkevesebb gólt kaptuk, a csapat érdeme. Azt gondolom, a védekezésünkre nem sok panasz lehet, mert összeállt és ezt a számok is bizonyítják. Valóban ez is az egyik erősségünk. Nem lesz könnyű, de úgy gondolom, már hetek óta azt próbáljuk a gyerekeknek közvetíteni, hogy legyen mindenki számára fontos és érezze át ezt a dolgot. Tavaly a SZISE nyerte meg nálunk a bajnokságot, most szeretnénk mi, hazai környezetben, minél több ember előtt ünnepelni.

– Hogy állnak a sérülésekkel és az eltiltásokkal?

– Eltiltás szerencsére nincs nálunk, sérülések azok akadályoznak bennünket.

– Mit hozhat az elsőség?

– Az utánpótlás csapataink még nem nyertek bajnokságot. Nagyon szeretnénk, ha mi lennénk ebben is az elsők!