Harminc éve ünnepelte egész Dunaújváros a KEK-győzelmet

Így ünnepelte a Dunaferr a győzelmet a dunaújvárosi csarnokban

A videó forrása: jakd.hu

Györgyné Oblisz Anita Tolnáról, az NB II-es csapatból került 1987-ben Dunaújvárosba, másfél éves, fehérvári kölcsön kivételével összesen 17 évet húzott le a Dunaferrnél. Minden diadalnál jelen volt, ötszörös bajnok és kupagyőztes, EHF Kupát, KEK-et, BEK-et és Európai Szuperkupát is nyert. Pályafutása végeztével sem szakadt el a klubtól, a Dunaújvárosi Kohász KA technikai vezetője.

– Van, hogy máskor is eszembe jut ez a nap, de most azért többen tettek róla, hogy biztos ne felejtsem el, a DKKA-nál is persze beszéltünk róla. Harminc éve történt... hú, de öregek lettünk, felnőttek a gyerekek is. Azonban az emlékek olyanok, mintha tegnap történt volna minden.

A cél 1994 nyarán az volt, minél tovább jussunk első nemzetközi szereplésünk alkalmából, úgy gondolom, az aranyérem meglepetés volt mindenkinek, de nem ismertek minket, lehet, az ellenfelek azt sem tudták, hol van Dunaújváros.

– Így benne lehetett a pakliban az is, lekezelték a Dunaferrt. Az biztos, sokat edzettünk, megdolgoztunk minden győzelemért. Nagyon nagy siker volt, ami oly sokaknak nem sikerült pályafutásuk alatt komoly csapatokkal – monda Oblisz Anita.

– Nagyon jó és összetartó csapatunk volt, mindenki tisztában volt a feladatával. Ennyi idő távlatából se mondom azt, hogy széthúzás lett volna közöttünk. Viszont akkor milyen összetartóak voltunk, most már mindenki éli a saját életét és biztos emlékezik is erre az évfodulóra, de senki nem szervezett közös összejövetelt. Az, hogy a döntőben itthon nem játszottam, nem is tudom, miért alakult így.

Azonban a hangulat valami elképesztő volt, szó szerinti őrület, még a csillárokon is lógtak az emberek.

– Akkor csak ránk voltak kíváncsiak, manapság, ha jön egy ismert klub, azért vagyunk többen, mert a Győrre, vagy a Fradira azok.