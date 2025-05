A hetedik műtét után Szellák visszatért, Hajdu dobogói, Slihoczki sákányhajós sikere

DKSE kenussal mennek a sárkányhajó világjátékokra

Nem csak a kajak-kenusok válogatóztak Szegeden, hanem a sárkányhajósok is, akik a világjátékokon való indulásért csatáztak. A kvótát a tavaly őszi világbajnokságon sikerült megszerezni, akkor a hajó tagja volt a DKSE kenusa, Slihoczki Ádám is. Most pedig arról döntöttek, melyik csapat utazhat Kínába. A Römi KKSK egységében ismét ott volt Slihoczki, aki csapatával megnyerte a 2000 és 500m-es versenyszámokat, 200-on pedig második helyen értek célba. Ezzel pedig a világjátékokra szóló repülőjegyet is ők nyerték.

Fotó: MKKSZ/Szalmás Péter

A csapat tagjai: Fekete Ádám Richárd, Korisánszky Dávid, Slihoczki Ádám, Kövér Márton, Bernáth Eszter Anna, Koczkás Dávid, Fehér Anna, Molnár Rebeka, Sárkány Réka, Matkovics Lili Sára, Kirschner Zoltán, Reményi Gitta.