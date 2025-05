Nem volt keserű a várdai, újabb nagyszerű DKKA diadal

Parádés védekezés és kapusteljesítmény

A szünet után kérdés volt, hogy valamelyik fél ki tud-e nagyobb előnyt építeni a folytatásban. Az első percekben ez nem sikerült, egy gól itt, egy gól ott jött, 15-16 után aztán kettőt is sikerült dobnia a Kohásznak, majd Kellermann és Török kezében is ott volt dupla előny, de előbb Mátéfi védett, utóbb a kapu mellé ment a labda. Mérai egyenlített, majd Lakatos zseniális labdaszerzése után Szalai ismét visszavette az előnyt, 18-17 a 40. percben. Aztán Wéninger fontos pillanatban védett újabb hetest, Luchies révén pedig a 45. percben végre megvolt a kétgólos előny, 19-17. Bartulovic két hárítást mutatott be, majd a váci meccs egyik hőse, Agócs robogott el gólig, 20-17.

Fotó: DKKA/VizoPhoto

A DKKA örömjátéka és komoly előnye

A Kisvárda időkéréssel próbálta megtörni hosszú gólcsendjét, de Bartulovic kifogott Mérain is, közel ötven százalékos hatékonyságnál tartott ekkor. Bezzeg a DKKA szélsője, Török nem hibázott. S ha egy üzlet beindul: védekezésben továbbra is remekelt a Kohász, elől pedig Popovic és Agócs hatra növelte az előnyt, 23-17. Tíz perc után Gyimesi tudott betalálni az ellenféltől, de Török egyből felelt rá a hajrára fordulva. Teljesen elbizonytalanodott a Kisvárda, a hazaiak pedig nagy önbizalommal és felszabadultan játszottak, a fiatal holland légiós Luchies nagyon élt, két gól és labdaszerzés volt a mérlege fél perc alatt, ami után már 26-18 volt az állás. Két gól és kihagyott büntető után Popovic nem hagyta, hogy vérszemet kapjon az ellenfél, aztán Agócs is villant egyet hat perccel a vége előtt, ismét nyolc volt az előny. Innen már nem volt kérdés, a DKKA kézben tartotta a meccset, Agócs még cunderezve is gólt szerzett, a közönség legnagyobb örömére.