A diadal után kiderült, ezek a DKKA-játékosok vonulnak vissza

Az ötödik Vác után a hetedik Kisvárdát is bravúrral legyőzte szombaton a DKKA együttese a női kézilabda NB I-ben. A Dunaújvárosi Kohász második félidei parádés játékának köszönhetően már nyolc góllal is vezetett, végül hattal nyerte meg a találkozót. Ezzel alaposan visszavágott az őszi négygólos vereségért. Ezen felül pedig nagyon fontos pontokkal gazdagodott a csapat. A bajnokságból még három forduló van hátra, s az már biztos, hogy az utolsó MTK már nem foghatja be a Kohászt, az utolsó előtti Békéscsabával szemben is már öt pont a DKKA fórja. Amennyiben a következő meccsen a viharsarkiak kikapnak a Vasastól, akkor már ők sem.

Volt ok az örömre a szombati diadal után, amikor újabb nagyszerű sikert aratott a csapat

Fotó: DKKA/Sipos Lajos

De vissza a szombati győzelemre, amit Gulyás Péter, a DKKA vezetőedzője így látott: – A fejlődés egy hosszú távú folyamat. Ezek a lányok, akik nap mint nap keményen dolgoznak, most elértek egy olyan szintre, amit mindeni egyből szeptemberre várt. Most kezdünk úgy játszani, ahogyan szerettük volna, viszont ehhez óriási türelemre volt szükség. A páros kapcsolatok, a védekezési szituációk, egy-egy elleni párharcok begyakorlásához idő kellett.

A legutóbbi meccseinken mutatott játékról álmodtunk a közös munkánk kezdetén, amikor egy csapattá alakultunk. Most látom és érzem, hogy a lányok egymásért küzdenek, csapatként működnek.

– Amiért külön boldog vagyok, hogy azt éreztem, fájt annak, aki nem volt a pályán. Ez az a tűz, ami korábban hiányzott, most mindenki akart, és jól akart kézilabdázni.

Ők vonulnak vissza a DKKA-ból

Aztán Gulyás Péter megköszönte a szurkolást, ugyan kevesen voltak, de ők remek hangulatot varázsoltak. Azonban szeretné, ha a Vasas elleni utolsó hazai meccsen, május 17-én még többen lennének.

Már csak azért is, mert bejelentette, hogy Oguntoye Viktória és Szalai Babett befejezi pályafutását, akik hosszú éveken át nagyon sokat tettek a klubért, és őket is elbúcsúztatják ekkor.

A Kisvárda trénere, Józsa Krisztián: – Akkor is nehéz lett volna ez a találkozó, ha nagyon jól játszunk, de iszonyatosan gyengék voltunk. Főleg a második félidőben, de az elsőben is már azt éreztem, hogy nem vagyunk elég pontosak, nagyon körülményesen, lassan játszunk.

A távoli zónából nagyon gyengén lőttünk, a végjátékra szétesett a védekezésünk is. Az eredmény miatt mindenképpen csalódott vagyok, át kell beszélni a dolgokat és ezen javítani.

A dunaújvárosi szélső, Horváth Anna három találattal zárta a meccset. Ő így vélekedett: – Az első félidőt kicsit dekoncentráltan kezdtük, ezért fej fej mellett haladt a két csapat. Aztán jobban jöttün ki az öltözőből, sokkal jobban akartunk, felerősödött a védelem, támadásokban pontosabbak voltunk.

Igazi csapatként tudtuk megnyerni ezt a mérkőzést.