Ezt a bronzot nem engednék ki a dunaújvárosi kezekből

A válogatott világkupa szereplése miatt jó hosszú szünet, több, mint egy hónap után kezdődnek el a végső csaták az idei dobogós helyekért a női vízilabda-bajnokság végjátékában. A DFVE gárdája szerdán 19 órakor az One Eger ellen itthon kezdi az egyik fél harmadik sikeréig tartó párharcot, míg a bajnoki címért az UVSE és a Ferencváros mérkőzik egymással. Amennyiben az Újpesté lesz az arany, akkor az örökranglistán másodikok lesznek, megelőzve a nyolc elsőséggel álló DFVE-t. A Dunaújváros hosszú évek után az előző szezonban éppen az One Eger miatt maradt érem nélkül, most ismét szeretnének visszakapaszkodni a dobogóra. A találkozó előtt Garda Krisztinával beszélgettünk.

Garda Krisztina bizakodó, de csak az első meccsel foglalkozik

Fotó: DFVE/Utánpótlás Sportfotó

– Elég régen játszottak bajnokit, mennyire esik ki ilyenkor a csapat ritmusból? Illetve maradt még erő a fárasztó szezon végén?

– Az biztos, minden energiát mozgosítani kell, nincs hova tartalékolni.

Tavaly negyedikek lettünk, az Eger elütött minket a dobogotól, idén nem szeretnénk lemaradni. Ám ez nem egy előre lefutott párharc, sőt!

– Az alapszakaszhoz képest menet közben erősödtek azáltal, hogy Szilágyi Dorottya és Czigány Dóra visszatérhet. Kemény meccsek lesznek. Azért a válogatott szünet eléggé belezavart a történetbe, de a versenynaptár mindenkinek ugyanaz.

– Miként lehetett fenntartani a tüzet, megtörni a monotonitást?

– Mi válogatottak három hetet hiányoztunk, a többieknek akkor elég kemény edzések voltak szárazföldön és vízben, valamint a fiúkkal is játszottak. Ezek bizony kőkemény izomlázakkal jártak. Aztán amikor visszajöttünk Dunaújvárosba, érkezett a Trieszt három napra, akkor velük kétkapuztunk, múlt héten pedig az UVSE-nél is jártunk. Ezek is segítették a felkészülést.

– Említette a válogatottat. Egy kis szünet után visszatért, a világkupa szuperdöntőben aztán másodikak lettek, legyőzték az olimpiai bajnokot és az ezüstérmest is.

– Kíváncsian vártam, milyen lesz ez a megfiatalított csapat és az új stáb. Mindenképpen pozitív élménnyekkel zártunk, jó meccseket játszottunk, huszonhárom év után jutottunk döntőbe. Azért az időzítés nem éppen a legideálisabb a bajnoki rájátszások közepén, főleg Kínába utazni.