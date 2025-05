A bronzcsata első felvonásán az Eger bevette Dunaújvárost

Az alapszakaszban mindkét meccset a DFVE nyerte az Egerrel szemben, azonban most egy teljesen más meccs kezdődött egyik fél harmadik sikeréig tartó párharccal. Ráadásul az előző szezonban éppen a hevesiek szerezték meg a harmadik helyet az újvárosiak legyőzésével, 2023-ban pedig a bajnoki döntőben múlták felül Garda Krisztináékat. Szóval, az éremcsaták okán volt miért visszavágni nekik. – Az alapszakasz eredményei alapján a Dunaújváros esélyesebbnek tűnik, hiszen kétszer is magabiztosan legyőzött minket – ugyanakkor egyik alkalommal sem tudtunk teljes kerettel kiállni. Most viszont összességében rendben vagyunk, a csapat közel tökéletes állapotban várja a párharcot. Úgy gondolom, a tavalyi bravúr megismételhető, de ehhez rengeteget kell dolgoznunk, és a legjobb formánkat kell hozni! – idézte dr. Sike József vezetőedzőt az One Eger honlapja a meccs előtt.

DFVE/Utánpótlás Sportfotó

A DFVE szintén nagyon készült, bár mivel három meccset kell behúzni a bajnoki bronzérem megszerzéséhez, csak az első, szerdai meccsre fókuszáltak a lányok, akik a pályaelőny birtokában kezdhették a sorozatot. A kezdésre szépen megtelt az uszoda, sok fiatal is érkezett a 45 éves Dózsa Gyögy Átalános Iskolából, akiket a klub hívott meg a találkozóra

Alaposan a védekezésre fókuszált mindkét csapat a meccs elején, a negyed feléig egy gólt láthattunk, azt az Eger szerezte. Egyébként úgy telt sokáig a játék, hogy nem ítéletek kiállítást a játékvezetők, aztán öt perc után Kardos Laurát küldték ki, majd szinte rögtön Katsimprit, a kettős fórból pedig a korábbi dunaújvárosi, Szellák duplázta meg a vendégek előnyét. Nagyon vártuk az első DFVE találatot, de egy támadás során lövésig sem sikerült jutni, a következőnél meg a blokkban halt el a lövés. Egy kontrát követően Gardát fojtotta meg Pogonyi, az első fórral rögtön élt is Dobi fél perccel a negyed vége előtt, 1-2.

Már négyel is vezetett az Eger

A második ráúszást az ellenfél hozta el, Gardát a félpályánál állították ki, az emberelőnyt pedig azonnal értékesítette Czigány. Jött egy újvárosi előny is, de ígéretes helyzetben Dobi kihagyta a ziccert. Ez pedig különösen bosszantó volt, amikor az Eger egy blokkról kipattanó labdát visszaszerzett, majd Szilágyi szerencsés gólt lőtt, 1-4. Valamit ki kellett találni, de a támadás továbbra is akadozott, s miután egy szemre is tetszetős akció végén Parkes kiemelkedve hálóba húzta a labdát, még nehezebb helyzetbe került a DFVE, 1-5. Bezzeg Sümegi centerezése nem ment be. Aztán négy és fél perc után Dobi beköszönt, 2-5. Egy kontra után pedig ő kapott remek indítást, de blokkolták nagyon közelről leadott lövését, Garda bombáját pedig lenyelte Torma. Az újvárosi védekezéssel ezekben a percekben nem volt gond, de az egrivel sem a negyed végéig.