Nem csak gyerekeket hoz a gólya Mezőfalván - galériával, videóval

A Dunaújváros FC Sárbogárd elleni sikere és a Mór vasárnapi döntetlenje után már hét pont előnnyel vezet. Jól szerepeltek a városkörnyéki csapatok, Adony a négy pozícióval előrébb lévő Lajoskomáromtól hozta el az egy pontot. Mezőfalva otthon fogadta az öttel előkelőbb helyen álló Martonvásárt és nagy csatában osztozott szintén a pontokon. A meccsen még a gólya is Mezőfalvának szurkolt.

KK Grain Kft.-Mezőfalva – Martonvásár 3-3 (1-1)

Mezőfalva: Kovács Á, Villám, Balázs, Rózsahegyi, Szabó, Balogh, Németh, Petrov, Mekota, Kovács K., Kiss. Cserék: Filipszky, Csicskovics, Sági, Kovács B., Csontos.

Az első félidő jó iramú, kiegyenlített játékot hozott mindkét csapattól. A 12. percben szerzett vezetést Martonvásár Szilágyi révén. Alig öt perc múlva Szabó egyenlített. Az 56. percben Czinkont hagyták szabadon a mezőfalvi tizenhatoson belül, aki a szögletből beívelt labdát könnyen bevágta a felső léc alá. Mezőfalva a második félidőben egyre többet és agresszívebben támadott. A 65. percben Petrov elé került a labda és hatalmas bombával 20 méterről kilőtte a bal felső sarkot. Az ismét nyitottá váló mérkőzésen mindkét félnek adódtak további helyzetei, de gólok csak két büntetőből keletkeztek. A 76. percben kezezésért kapott tizenegyest Villám magabiztosan lőtte be, 3-2. Négy perc múlva a Martonvásár is büntetőt rúghatott, az ítélet végrehajtó Zoboki volt, aki be is állította a végeredményt.

A meccs lefújása után Masinka Csaba mezőfalvi edző értékelt: – Benne volt a három pont, de sajnos a meccsben is maradt. A helyzeteinket nem rúgtuk be a végén. Megérdemeltük volna a győzelmet, hiszen jóval több helyzetünk adódott. Nem szólhatunk a döntetlenért sem, de igazából ezt meg kellett volna nyernünk.

A gólya jó darabig a világításról nézte a meccset

A mérkőzés kedves színfoltja volt a mezőfalvi gólyapár megérkezése. A kapu mögötti edzőpályára szálltak le élelmet keresni, majd az egyik madár felrepült a világítás tetejére, onnan nézte jó darabig a mérkőzést. A hazai tizenegyesnek és az akciógólnak is tanúja volt. Galériánkban és videónkban is szerepel!

Lajoskomárom – Adony 0–0

Adony: Andrejev – Csiki, Budai, Hamar, Balogh B., Holentoner, Bagóczki, Kőkuti (Virág), Bognár B. (Major), Kaló (Kelemen), Tatár.

