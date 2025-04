Ez a szombat sorsdöntő lehet Dunaújváros számára

A válogatott szünet után folytatódik a női kézilabda bajnokság, a 21. fordulóban a DKKA a Békéscsaba vendége lesz a szombaton 18 órakor kezdődő mérkőzésen. Mivel mindkét fél számára óriási tétje lesz a rangadónak, sorsdöntőnek is nevezhetjük, s így nagy küzdelemre számíthatunk. Az utolsó előtti, kieső helyen álló viharsarkiaknak győzelemmel reálisan életben maradnak bennmaradási vágyaik, míg az előttük három ponttal álló Kohász számára szintén hatalmas jelentősége lenne a sikernek, amivel öt pontra léphetnének el a Békéscsabától. Így pedig nyugodtabban várhatnák a hátralevő NB I-es meccseket.

A DKKA kemény fogadtatásra számíthat a sorsdöntőnek is nevezhető meccsen

Fotó: DKKA/VizoPhoto

A Dunaújvárosi Kohász ősszel hazai pályán gólzáporos meccsen 37-35-re nyerni tudott aktuális riválisával szemben, azonban összesen öt sikerük közül csak egyet tudtak eddig idegenben begyűjteni, még októberben Székesfehérvárott. Aztán februárban jött még egy bravúros pontszerzés Szombathelyen. A Békéscsaba idén még nem tudott nyerni, ellenben mindkét csapat legutóbbi bajnokiján úgy kapott ki a Mosonmagyaróvár, illetve a Vác ellen, hogy hiába vezetett a meccs hajrájra előtt a DKKA és a lila-fehérek, végül mindketten kikaptak.

Mentálisa is nagy csata lesz a sorsdöntő meccs

A Békéscsaba edzője, Herbert Gábor a klub honlapján arról nyilatkozott elsősorban mentálisan kell erősebbnek lennünk a siker érdekében. – Az utolsó három mérkőzésünkön szinte saját magunkat vertük meg, ugyanis reálisan benne volt a meccsekben a győzelem lehetősége. Bár a válogatott kötelezettségek miatt azért foghíjas volt némileg a keret, azért ebben a két hétben a fókusz már egyértelműen végig a szombati találkozón volt.

Mert valóban kulcsfontosságú összecsapás előtt állunk, lévén a Kohász egyike annak a kvartettnek, akikkel a legnagyobb harcot vívjuk a bennmaradásért folyó küzdelmekben.

– Ráadásul ahogy már többször is elmondtam, ebben a bajnokságban nincsnek gyenge keretek, és bizony aktuális ellenfelünk mestere is kifejezetten komplex játékosanyaggal dolgozhat. Két soruk van, az egyik egy igazán gyors sor, a másik pedig a statikusabb, de a távoli zónákból veszélyesebb játékosokból álló sor, így megvan a variációs lehetőségük a sorok menedzselésére, amit kollégám előszeretettel alkalmaz is.

Ennek ellenére azt hiszem a mentális erő fogja leginkább eldönteni a ragadó sorsát, hogy ki tud jobban sáfárkodni az erényeivel, és persze ki tudja jobban kompenzálni a gyengeségeit.

A 21. forduló további párosítása. Csütörtökön játszották: Alba Fehérvár - Vasas 36-34, pénteken játszották Mosonmagyarórvár - Kisvárda 27-27. Budaörs - DVSC, Vác - Szombathely. Az alábbi meccseket már korábban megrendezték: MTK - Győr 30-43, Ferencváros - Esztergom 37-28.

A bajnokság állása