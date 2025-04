Rácalmás és Kulcs is az utolsó pillanatban bukott el

A Rácalmás eddig két sikert tudott elkönyvelni az alsóházban, míg a Kulcs továbbra is pont nélkül áll. A következő fordulóban valamelyik, vagy mindkettő biztosan pontot szerez, mivel egymás ellen játszanak aFejér vármegyei labdarúgó-bajnokságban.

Rácalmás és Kulcs egymás ellen javíthat majd a 6. fordulóban

Fotó: DH-archív

Alap – Kulcs 3-2 (2-0)

Kulcs: Herczog - Mészáros, Németh, Godó, Deák, Cserkuti, szekszárdi, Cseresnye, Horváth, Herczog, Varjas. Cserék: Posch, Plézer, Seres, Danka.

Gólszerző: Lengyel, Vargyas, Bánóczi, ill. Szekszárdi, Deák.

Az első félidőben Alap két találatot is bevitt a kulcsiaknak. A pihenőt követően viszont már a vendégeknek is összejött a gólrúgás, és a 65. percre ki is egyenlítettek. A mérkőzés azonban mindig a lefújás pillanatában ér véget, így a 90. percben szerzett újabb hazai gól a vendéglátóknak jelentett három pontot.

Horváth László Kulcs: – Kimondottan jól játszottunk, de ahogy lenni szokott, magunknak csinálunk nehéz helyzeteket. Az egyéni hibákból kapott gólokat kell kijavítanunk, és akkor rendben leszünk.

Rácalmás a meccs végén bánhatta az elszalasztott lehetőséget

Cece -Rácalmás 2-1 (1-0)

Rácalmás: Berek, Tóth, Horváth M., Juhos, Nagy, Czinkon, Jeney, Molnár, Pinte, Homolya, Hornyák. Cserék: Szabó, Rácz, Erdei, Junger, Horváth R.

Gólszerző: Szalai, Kovács, ill. Hornyák.

Majdnem összejött a pontmentés a Rácalmásnak is. Ők is a mérkőzés végén, a 88. percben bánhatták az elszalasztott lehetőséget. Az 57. percig kiegyenlített küzdelem és egyforma helyzetkihasználás jellemezte a csapatok játékát.