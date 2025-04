Életmentő szívműtéten esett át a Fradi legendája, Nyilasi Tibor

Az M4Sport a Blikket idézte, a lap arról ír, hogy Nyilasi Tibor 70. születésnapjakor, egészen pontosan január 18-án már fáradtságra panaszkodott, légszomjjal küzdött. Az orvosi vizsgálatok eredményeként múlt pénteken Merkely Béla professzor bypass szívműtétet hajtott végre a korábbi labdarúgón, aki ezt követően el is hagyta a Városmajor úti klinikát, de rövidesen újra rosszul lett, kedden visszakerült a kórházba. Életmentő műtétet hajtottak végre rajta.

Nyilasi Tibor életmentő műtéten esett át, sokan aggódnak érte

Fotó: Kovács Tamás

A Blikk utolérte egykori játékostársát, Szokolai Lászlót: – Minden nap írok neki, mert nem engednek be hozzá. Minden nap megírom neki, hogy féltjük és várjuk vissza. Írok neki Ebedli Zoli, Martos Győző, Mucha Józsi és a többiek nevében.

Nyíl az elmúlt időszakban olykor panaszkodott, hogy fogytán az ereje, de soha nem szerette volna gyengének vagy kiszolgáltatottnak mutatni magát. Hiszünk benne, hogy most erős lesz, hagyja, hogy meggyógyítsák, s hamarosan újra átölelhetjük

Nyilasi Tibor a hetvenes és nyolcvanas évek egyik legjobb magyar labdarúgója volt, a Ferencvárossal és az Austria Wiennel magyar és osztrák bajnok is volt, mindkét országban gólkirály lett, 1981-ben európai ezüstcipős lett. A magyar válogatottban 70 meccsen 32 gólt szerzett, két világbajnokságon is szerepelt. Sikeres játékoskarrierjét követően két különböző időszakban is volt a Fradi vezetőedzője, később a magyar válogatott szakmai stábjának is tagja volt.

Nyilasi Tibor Dunaújvárosban

Bár a Ferencváros egyik legnagyobb legendájaként tartjuk számon, Nyilasi Tibor pályafutásának egyik emlékezetes estéje Dunaújvároshoz is kötődik. Az 1977. október 1-jei bajnoki mérkőzésen a fiatal középpályás klasszis teljesítményt nyújtott: irányított, gólhelyzeteket alakított ki, és maga is betalált. A Fradi akkor minden erejével küzdött a győzelemért, Nyilasi pedig mindent megtett, hogy vezéregyénisége legyen a csapatnak. Akkoriban a Kohász még nem számított könnyű falatnak senki számára, különösen hazai pályán.

A lelátón közel tízezer néző, a hangulat parázs, és hát ki más is lehetett volna a zöld-fehérek vezére, mint az akkor még csak 22 esztendős, de máris kimagasló klasszis, Nyilasi Tibor.

A Kohász szurkolói azonban egy olyan csapatot láttak a pályán, amely nem ijedt meg a nagynevű ellenféltől. Hiába játszott remekül Nyilasi, a második félidőben a dunaújvárosi akarat, küzdőszellem és némi szerencse felülírta az FTC terveit. A Kohász 0-2-ről fordítva 3-2-re megnyerte a mérkőzést – egy olyan diadalt aratva, amelyről ma is szívesen beszélünk.