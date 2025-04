Gyászszünetek Dunaújvárosban, búcsúznak klubjai Lieszkovszky Zalántól

Hétfőn számoltunk be róla, hogy a Budafok-Téténynél történt hajóbaleset után a Duna bölcskei szakaszán vasárnap találták meg az akkor eltűnt Lieszkovszky Zalán holttestét. A 34 éves sportember Dunaújvárosban született, itt ismerkedett meg a labdarúgás alapjaival, utánpótlás évei után aztán több helyen is megfordult pályafutása során. Játszott többek között Pakson, Solton, Bölcskén, a Dunaújváros PASE színeiben, vagy Dunaföldváron is, vagy a Csepelnél. Tagja volt az NB I-ben szereplő dunaújvárosi futsalcsapatnak a 2014/15-ös szezonban.

Lieszkovszky Zalán

A nagypálya mellett versenyszerűen futsalozott a Testnevelési Egyetem csapatában, tagja volt az NB I-ben szereplő dunaújvárosi együttesnek is, két világ- és egy Európa-bajnokságon is védett a magyar socca-válogatottban. 2021-ben magyar bajnokságot nyert minifociban a Todor Pet Bau Team Kft színeiben. Pályafutása végeztével sem szakadt el a labdarúgástól, hiszen az MTK Budapest női csapatánál, a Vasas Kubala Akadémiánál, legutóbb az NB III-ban szereplő Csepel SC-nél dolgozott erőnléti edzőként, az utóbbi időszakban pedig az U17-es női futballválogatottnál is szerepet vállalt.

Gyászszünetek Dunaújvárosban

Korábbi klubjait, ahol sportolóként, sportszakemberként megfordult, lesújtotta a hír.

A Dunaújváros FC labdarúgócsapata csütörtökön 17 órakor a Fejér vármegyei kupa elődöntőjében a Sárbogárdot fogadja a stadionban. A klubtól kapott tájékoztatás szerint Zalán emlékére gyászszünettel kezdődik a találkozó, így tisztelegnek előtte, akinek édesapja is dolgozott a klubban korábban.

Az NB II-es futsal bajnokság felsőházi rangadóján pénteken a Dunaújváros Futsal a PTE gárdáját fogadja Rácalmáson 19 órakor. Zemankó Zoltán szakosztályvezető megkeresésünkre elmondta, természetesen ők is gyászszünettel adóznak korábbi játékosuk emlékének.

Társoldalunk, a teol.hu megszólaltatta a Tolna-Mözs női csapatának vezetőedzőjét, Reveland Zoltánt, akivel együtt játszottak az újvárosi futsalcsapatban.

Lieszkovszky Zalán nagyon törekvő, céltudatos volt

– A Dunaferrben 2015-ben voltunk csapattársak, mivel én is kapus voltam, hamar közelebbi kapcsolatba kerültünk. Arra emlékszem, hogy síp- és szárkapocscsonttörés után tért vissza, ebből is látszódott rajta, hogy ambiciózus fiatalemberről van szó. Ez a sérülés akár ketté is törhette volna pályafutását, de azon volt, hogy minél hamarabb felépüljön és visszakerüljön a csapatba.

Nagyon törekvő, céltudatos srác volt

– tette hozzá Revaland Zoltán.