Sajnos lefőtt a kávé, így nem maradt esélyük

A 2024/2025. évi bajnoki szezon utolsó előtti összecsapásán is kikapott a dunaújvárosi gárda, igaz legalább egy játszmát sikerült nyerniük a jobb játékosállománnyal rendelkező borsodiak ellen. Azonban hamar lefőtt a kávé.

Fotó: DH-archív

MEAFC-Peka Bau – DKSE 3:1 (19, 20, -17, 15)

DKSE: Béres, Németh Z., Peredi, Vadász, Klochko, Meinerts, Kuti M. (liberó). Csere: Makó, Papp T. Vezetőedző: Tomanóczy Tibor.

A rajtnál beragadtak, majd lefőtt a kávé

Tomanóczy Tibor: – Álmosan kezdtünk nagyon sok hibával, enerváltan játszottunk, így az első játszma sajnos hamar el is ment. A második szett elejét elrontottuk, elengedtük az ellenfelet, s bár próbáltunk kapaszkodni, sehogy sem akart jól pattanni a labda. A harmadikban végre nekünk pattantak jól a labdák, de dolgoztunk is érte, elkezdtünk röplabdázni, sikerült blokkokat, kontratámadásokat hozni, ezért azt gondoltam, hogy a negyedikben is képesek leszünk erre.

Ehhez képest már a rajtnál beragadtunk, majd „lefőtt a kávé”, így pedig nem lehetett esélyünk arra, hogy kiharcoljuk az ötödik szettet.

A csoport állása: 1. Dág 12 pont, 2. MEAFC 12 pont, 3. Szeged 3 pont, 4. DKSE 0 pont.