Hetler Ádám az Acélbikák új vezetőedzője

„A 2025–2026-os Erste Liga szezonban Hetler Ádám és Németh Péter veszi át csapatunk irányítását! Legutóbb az U18-as és U21-es csapatainkkal is szép sikereket értek el mind a magyar bajnokságban, mind a Magyar Kupában – most pedig egy új, közös útra lépünk velük felnőtt csapatunkkal kapcsolatban. Ez az idény nemcsak új kezdet lesz, hanem egy olyan építkezés is, amelyben keményebben dolgozunk, mint valaha. Fiatalos, lendületes, motivált csapatot formálunk, ahol kiemelt célunk, hogy teret adjunk a tehetséges fiatal hokisoknak – és valóban beépítsük őket a jövő Acélbikái közé.” - olvasható a DAB sajtóközleményében.