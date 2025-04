Kiszakították a hálót több helyen is

Kőkuti Tamás Nagyvenyim: – Remek mérkőzést láthatott a hazai közönség.

Az első félidőben élmény volt nézni, hogy a srácok élvezik a focit. Energikusak, labdabiztosak és kombinatívak voltunk. Leleményes gólokat szereztünk.

– A pontrúgásaink is állandó veszélyt jelentettek. A második félidőben főleg mezőnyben játszottunk, és ott már nem voltunk annyira dominánsak. A meleg idő is hozzájárult a fáradtsághoz, de nincs ezzel semmi gond. Tudtam játék lehetőséget biztosítani fiataloknak is. Összességében ez nagyon korrekt volt, megyünk tovább.

Gólparádé a Nagykarácsonytól

Apostag – Nagykarácsony 0–8 (0–1)

Nagykarácsony: Turi – Szabó Sz., Kovács D., Szabó J., Czári, Balogh D., Rácz (Baranyai), Jákli, Princz, Tábi, Kű (Szabó M.).

Gólszerző: Kovács D. (62., 90.), Rácz (6.), Czári (56.), Balogh D. (58.), Jákli (64.), Szabó M. (81.), Baranyai (84.).

A forduló további eredményei: Pákozd – Polgárdi 0-2, Lajoskomárom II. - Sárszentmihály 9-4, Aba Sárvíz – Kisláng 4-1.

A bajnokság állása