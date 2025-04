Emelt fővel távozhatott Mezőfalva - galériával

Arról már beszámoltunk, hogy a Dunaújváros FC az adonyi pályán sziporkázott. A második Mór sem hibázott a Lajoskomárom ellen, a Sársod nem kegyelmezett az utolsó Enyingnek, tizenhárom góllal kínálta meg a vendégeket. Az Ercsi is növelte a gólkülönbségét az utolsó előtti Bodajkkal szemben a hétvégi fordulóban. A Mezőfalva ellen kiegyenlített küzdelemben, éppen csak hajszállal győzött a harmadik sárbogárdi csapat. A vereség ellenére emelt fővel vonulhatott öltözőbe a mezőfalvi együttes a 92. perc végén. Az első félidőben a vendégek szempontjából két szerencsétlen góllal vezetett az ellenfél. A szünetet követően a kitámadó, harcosabb Mezőfalva szépíteni tudott ugyan, de pontot menteni már nem. Kicsit nagyobb szerencsével a döntetlen a mezőfalviaknak talán igazságosabb lett volna. A második félidei játékot mutatva mindenképpen!

Szoros vereség után emelt fővel jöhetett le a pályáról a mezőfalvi együttes

Fotó: Horváth László

Sárbogárd – KK Grain Kft.-Mezőfalva 2-1 (2-0)

Mezőfalva: Kovács Á. - Villám, Balázs, Rózsahegyi, Szabó, Török, Rakonczai, Petrov, Sági, Németh, Mekota. Cserék: Balogh, Kovács B., Kiss, Kovács K., Kertész, Csontos.

A 24. percben indított sárbogárdi támadásnál a jobb szélről belőtt labda talált utat a mezőfali kapu bal hosszú sarka felé. A 40. percben a szögletből beívelt labdát az ellenfél hátára fejelték és onnan pattant be a vendégek hálójába. A szünetet követően harcosabb és támadó felállásban jött ki a mezőfalva az öltözőből, aminek meg is lett az eredménye. Több helyzet után a 60. percben Sági egyenlítet. A hátralévő időben több esélye is volt a vendégeknek, de a szerencse nem állt Masinka Csaba gárdája mellé. Hozzá kell tenni, hogy a hazai csapatnak is hasonlóan gólveszélyes helyzetei maradtak ki.